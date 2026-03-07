Goal.com
زيدان في برشلونة .. قصة الصفقة التي فشلت بسبب أمانة كرويف

قبل أن يصبح أسطورة ريال مدريد، كان زين الدين زيدان على وشك الانضمام إلى الغريم اللدود، نادي برشلونة.

إنه سر معروف للجميع، لكن السنوات كادت أن تمحوه من الذاكرة، إلا أن العدد الأخير من مجلة "سو فوت" أعاده إلى الأضواء.

 في عام 1996، لم يكن زين الدين زيدان، النجم الصاعد آنذاك في فريق بوردو، الأيقونة العالمية التي نعرفها اليوم.

 في ذلك الوقت، كان نادي برشلونة بقيادة يوهان كرويف يهيمن على الأذهان، وكان المدرب الهولندي لديه خطة جريئة: إعادة بناء "فريق الأحلام" حول ثلاثي فرنسي ساحر مكون من لوران بلان، يوري دجوركايف و... زين الدين زيدان.

 وبعيدًا عن كونها مجرد شائعة، تم إبرام اتفاق شفهي سري بين اللاعب والمدرب في بداية العام.

  • Johan Cruyff of BarcelonaGetty Images Sport

    كرويف، مهندس صفقة انتقال وهمية

    كان يوهان كرويف، صاحب الرؤية الثاقبة، قد اكتشف إمكانات لاعب الوسط الفرنسي قبل الجميع. وتفاوض بنفسه لتجنب تسرب المعلومات، وأقنع زيدان بالانضمام إلى كاتالونيا.

     كان كل شيء جاهزًا، والمصافحة كانت بمثابة توقيع. لكن مصير كرة القدم يتوقف أحيانًا على أشياء بسيطة. في 18 مايو 1996، في خضم صراع مفتوح مع إدارته، تم طرد كرويف بشكل مفاجئ. ووفاءً منه، اتصل على الفور بزيدان ليحرره من وعده: "اسمع، لا يمكنني الاستمرار. إذا تلقيت عرضًا من برشلونة، فلن يكون مني. افعل ما هو أفضل لك".

    • إعلان
  • FOOT-ZIDANE-ENTRAINEMENTAFP

    عندما يختار القدر

    بدون مرشده المعين، فشلت العملية. لم تواصل الإدارة الجديدة لبرشلونة السعي وراءه، تاركة المجال مفتوحاً ليوفنتوس، الذي كان ينصحه ميشيل بلاتيني. انتقل زيدان إلى إيطاليا، حيث أصبح أفضل لاعب في العالم، قبل أن ينضم إلى ريال مدريد في عام 2001 ليكتب أسطورته باللون الأبيض. 

    والمفارقة الكاملة هي أن من كان من المفترض أن يكون العقل المدبر لبرشلونة أصبح في النهاية جلاد الكتالونيين والمعبود المطلق للبيض.

  • Bordeaux's Zinedine Zidane (R) struggles to keep MAFP

    حكاية بلاكبيرن

    إذا كان حادثة برشلونة تثير التساؤلات، فإن "انتقالاً آخر كاد أن يتم" يثير الابتسامة. قبل اهتمام برشلونة، كان زيدان قد عرض على بلاكبيرن، بطل إنجلترا عام 1995. وظلت إجابة جاك ووكر، مالك النادي، في سجلات قصر النظر الكروي: "لماذا تريدون التعاقد مع زيدان بينما لدينا تيم شيروود؟". عبارة شهيرة تذكرنا بأن العبقرية لا تكون دائماً واضحة للجميع، باستثناء يوهان كرويف الذي لم يخطئ في تقديره.

  • Bordeaux's Zinedine Zidane (R), duels with Betis'AFP

    قصة تغير كل شيء

    بالنظر إلى الوراء، يمكننا أن ندرك مدى تأثير هذا الانتقال الفاشل على تاريخ كرة القدم الحديثة. تخيلوا للحظة زيدان يرتدي قميص البلوجرانا، إلى جانب بيب جوارديولا أو رونالدو (البرازيلي)... كان ذلك سيغير إلى الأبد شكل الكلاسيكو ودوري أبطال أوروبا وحتى التنافس بين ريال مدريد وبرشلونة. كرة القدم مليئة بهذه الـ"لو" المذهلة، وتبقى تلك التي حدثت في عام 1996 واحدة من أكثرها إثارة.

