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محمد سعيد

زيجروفا وأميري على رادار "العميد".. الاتحاد يسابق الزمن في الميركاتو بخيارات عالمية

الاتحاد
ناديم أميري
انتقالات
إيدون زيجروفا
دوري روشن السعودي
يوفنتوس
ماينتس

تحركات جادة من العميد في الانتقالات لتعزيز صفوفه

بدأت تحركات نادي الاتحاد السعودي تأخذ طابعاً جدياً ومتسارعاً في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات، حيث تسعى الإدارة لتجاوز عقبات الصفقات المتعثرة وتدعيم صفوف الفريق بأسماء قادرة على صناعة الفارق.

ووفقًا لتقارير صحفية، تضع الإدارة الاتحادية أعينها على الملاعب الأوروبية وتحديداً في الدوري الإيطالي والألماني، لضمان استمرار المنافسة على كافة الجبهات المحلية والقارية.

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  • خيار زيجروفا وموقف يوفنتوس من الصفقة

    كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، عن تطورات مهمة بشأن مستقبل الجناح الكوسوفي إيدون زيجروفا، مؤكدًا أن اللاعب أصبح خارج حسابات نادي يوفنتوس الإيطالي بشكل رسمي.

    وأشار رومانو، إلى أن اللاعب لا يزال متاحًا في سوق الانتقالات، وهو ما جعل نادي الاتحاد السعودي يظهر كخيار جدي للغاية للتعاقد معه خلال الفترة الحالية.

    ويأتي هذا الاهتمام في إطار سعي "العميد" لتعزيز مركز الجناح، خصوصًا وأن النادي الإيطالي أبدى مرونة كبيرة في عملية الرحيل، حيث أن يوفنتوس منفتح على التفاوض بشأن صيغة انتقال اللاعب بشكل يرضي كافة الأطراف.


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  • Edon Zhegrova JuventusGetty Images

    زيجروفا ليس الخيار الوحيد

    على الرغم من الاهتمام الجدي بزيجروفا، إلا أن التقارير الواردة من معسكر الاتحاد تشير إلى أن اللاعب ليس الخيار الوحيد أو الأول بالضرورة على طاولة الإدارة.

    فبحسب ما ذكره رومانو في تحديثاته الأخيرة، فإن هناك أسماء أخرى تتقدم على الكوسوفي ضمن قائمة الخيارات المتاحة، لكن تظل فرصة ضمه قائمة وبقوة إذا ما قررت الإدارة التحرك رسميًا.

    وأوضح رومانو، قائلًا: "حال تقدمت إدارة نادي الاتحاد بعرض للتعاقد مع زيجروفا فإن إدارة يوفنتوس مستعدة للتفاوض حتى بشأن صيغة الصفقة"، مما يمنح المفاوض الاتحادي مساحة واسعة للمناورة المالية والفنية.

  • بديل إستراتيجي في الدوري الألماني

    في سياق متصل، فجر الإعلامي السعودي محمد البكيري مفاجأة أخرى تتعلق بخيارات الاتحاد في وسط الميدان، حيث أكد دخول اللاعب الألماني نديم أميري، لاعب نادي ماينز، دائرة اهتمامات النادي.

    وأوضح البكيري أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا يحظى بمتابعة دقيقة، وقد اتخذ النادي خطوات إجرائية فعلية لبحث إمكانية ضمه.

    ووفقًا لما نشره البكيري عبر حساباته، فإن أميري على رادار نادي الاتحاد حيث رفع استفسارًا للرقابة المالية في الرابطة للتفاوض معه، مما يعكس رغبة النادي في تأمين كافة الجوانب القانونية والمالية قبل الدخول في مفاوضات مباشرة مع الجانب الألماني.

    أميري، الذي يمتلك خبرة واسعة في "البوندسليجا"، يُنظر إليه كقطعة مكملة لمنظومة الفريق، خاصة في ظل الحاجة للاعب يمتلك القدرة على التحكم في رتم اللعب وصناعة الفرص من العمق، وهي ميزة قد تمنح الاتحاد تنوعًا تكتيكيًا أكبر في المواجهات الكبرى التي ينتظرها الفريق في دوري روشن للمحترفين.

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  • Moussa DiabyGetty Images

    تعويض رحيل موسى ديابي

    تعتبر المهمة الأساسية لإدارة الاتحاد في الوقت الراهن هي إيجاد البديل الأنسب لتعويض الفراغ الذي تركه رحيل النجم الفرنسي موسى ديابي، والذي انتقل إلى باير ليفركوزن الألماني هذا الصيف.

    وبجانب زيجروفا، تشير المصادر إلى وجود اهتمام بأسماء مثل الياباني ريتسو دوان، لضمان الحصول على لاعب يمتلك السرعة والمهارة المطلوبة.