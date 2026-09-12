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Alessia Elefante Gianluigi DonnarummaGetty/Instagram
Emanuele Tramacere

ترجمه

زوجته فقدت الجنين بعد ضربها .. الكشف عن التفاصيل المروعة لحادث سرقة دوناروما

جيانلويجي دوناروما
إيطاليا
مانشستر سيتي
باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي
الدوري الإنجليزي الممتاز

تعود الوقائع إلى فترة إقامته في باريس عندما كان يلعب مع باريس سان جيرمان

جانلويجي دوناروما غادر منذ فترة طويلة باريس سان جيرمان ملتحقًا بمانشستر سيتي، لكن من بين ذكريات مغامرته في باريس هناك للأسف واقعة إجرامية بالغة السوء لا تفارقه هو وزوجته أليسيا.

في الليلة الفاصلة بين 20 و21 يوليو 2023 في باريس، اقتحم مجرمون منزلهما الباريسي بشكل غير قانوني، واعتدوا جسديًا على كل من الحارس وشريكته آنذاك لإتمام عملية سطو بشعة.

ومنذ الأمس تجري في فرنسا المحاكمة بحق المتهمَين المزعومَين بالتحريض على الجريمة، واللذين طُلبت بحقهما، وفقًا لما ذكرته ليكيب، عقوبات سجنية تتراوح بين ست وعشر سنوات، إضافة إلى غرامات تصل إلى 100.000 يورو.

  • مطالب المدعين العامين

    وطُلبت بحق خيان مأموني، البالغ من العمر 22 عامًا، عقوبة السجن تسع سنوات وغرامة قدرها 100.000 يورو، بينما طُلبت بحق إلياس خربوش، البالغ من العمر 21 عامًا، عقوبة السجن عشر سنوات وغرامة قدرها 100.000 يورو.

    ويشير الادعاء إلى هذين الرجلين باعتبارهما العقلين المدبّرين المفترضين للسرقة. ويُعدّ خربوش زعيم العصابة.

    وإضافة إلى ذلك، طُلبت بحق مختار ديوب، البالغ من العمر 24 عامًا، عقوبة السجن ست سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ. وقد أقرّ بتورطه، إذ اتُّهم بأنه قام بدور المراقب ليلة الاعتداء.

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  • دوناروما ليس حاضرًا في المحاكمة

    لم يكن دوناروما ولا زوجته حاضرَين اليوم في الجلسة، لكن أليسيا نفسها التي كشفت بعد الاعتداء أنها فقدت الطفل الذي كانت حاملًا به.

    وبحسب ما نقلته صحيفة "ريبوبليكا"، فإن زوجة قائد منتخب إيطاليا اليوم كشفت للمحققين أنه خلال تلك الليلة: "قلت إنني كنت حاملًا، فجذبوني من شعري وضربوني عدة مرات، كانوا يريدون رمز الخزنة".

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