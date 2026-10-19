في إسقاط على ما تشهده فرنسا حاليًا من مظاهرات مصحوبة بأعمال شغب، أشادت زوي كريستوفولي؛ زوجة نجم الهلال الفرنسي تيو هيرنانديز، بالحياة في المملكة العربية السعودية، مشددًا على أهمية نظام العقاب والثواب المعمول به في البلاد.
"هنا إذا سرقت قطعوا يديك" .. زوجة تيو هيرنانديز تتحدث عن الحياة في السعودية: كنت أظنهم مبالغين لكن ليس هناك خيار آخر لإيقاف الحيوانات
ما القصة؟
تشهد عدة دول أوروبية حاليًا، على رأسها فرنسا، مظاهرات شعبية؛ بدأت باحتجاجات طلابية على إثر ارتفاع المصاريف ونظام التعليم بشكل عام، وتوسعت لاعتراضات على غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
تلك المظاهرات لم تكن سلمية، حيث تطورت لأعمال سرقة ونهب لعدة متاجر، ظهر أصحابها في حالة يرثى لها، يترجون الشباب بعدم اقتحام المتاجر دون فائدة، ما أدى لانتشار السرقات وسط عجز قوات الأمن عن السيطرة على الموقف.
رسالة زوجة تيو هيرنانديز
في هذا الشأن، نشرت زوجة تيو هيرنانديز عبر حسابها على "إنستجرام"، فيديو لأحد المتاجر التي تعرضت للسرقة، بينما يشكو صاحبها من الشغب.
وعلقت زوري كريستوفولي: "سعيدة بالعيش في السعودية، حيث إذا سُرقت من الآخرين .. يقطعون يديك، وإذا أذيت أحدًا عن عمد .. فأنت تعلم جيدًا أنك ستلقى نفس النهاية".
وأضافت: "في البداية كنت أفكّر (هل هذا مبالغ فيه؟)، أما الآن فأعتقد أنه ليس هناك خيار آخر لتهدئة وترويض بعض الحيوانات. لا توجد أي أعذار أو ظروف مخففة لهذه الكائنات المقززة".social gfx
حياة تيو هيرنانديز في السعودية
الظهير الفرنسي انتقل من ميلان إلى الهلال في صيف 2025، مقابل 25 مليون يورو، مصطحبًا أسرته الصغيرة معه، للعيش في العاصمة السعودية "الرياض".
وقد تحدث هيرنانديز في أواخر عام 2025، في حوار مع صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، عن سعادته بالعيش في الرياض، رغم رفضه في البداية الرحيل عن ميلان.
وقال صاحب الـ29 عامًا: "أعيش حياة رائعة في السعودية، فكل شيء مثالي هنا".
وخلال الساعات الماضية، جدد الفرنسي حديثه، قائلًا للمركز الإعلامي للهلال: "أشعر بارتياح كبير وسعادة بوجودي في السعودية، وعائلتي كذلك سعيدة بالعيش في الرياض، فهي مدينة رائعة للعيش وأهلها رائعون. أتمنى القاء هنا لسنوات طويلة".
- Getty Images Sport
ماذا قدم تيو هيرنانديز مع الهلال؟
منذ صيف 2025، خاض هيرنانديز 50 مباراة مع الزعيم، سجل خلالها عشرة أهداف وصنع ستة آخرين.
فيما توج بلقب وحيد هو كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2025-26.
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