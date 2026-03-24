"زملائي سوف يلعنونني بسبب هذا": نجم بوروسيا دورتموند يتمنى تعديلاً مثيراً للجدل في القواعد

علاوة على ذلك، أشاد باير بأحد زملائه في الفريق، الذي ربما لن يعجبه اقتراحه بشأن القواعد: فالدمر أنتون، الذي يختلف عنه في أنه ضمن تشكيلة المدرب الوطني يوليان ناجلسمان لشهر مارس، استعدادًا للمباريات الودية ضد سويسرا وغانا في نهاية الشهر. وفي نفس السياق، ذكر غريشا برومل من ناديه السابق TSG هوفنهايم، الذي لم يتم اختياره أيضًا. ويرى بيير أن كلا اللاعبين "سيتم تجاهلهما ولن يحصلان على التقدير الذي يستحقانه بالفعل".

وقد أثار عدم ترشيح باير بعض الدهشة مؤخرًا، حيث يمر المهاجم بفترة ممتازة مع بوروسيا دورتموند منذ عدة أسابيع. في آخر 13 مباراة في الدوري الألماني، سجل خمسة أهداف وصنع خمسة تمريرات حاسمة، كما تألق كمسجل هدف في مباراة الذهاب من تصفيات دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا بيرغامو. لذلك، اعتبر حارس مرمى دورتموند الأسطوري رومان فايدنفيلر أن استبعاده من تشكيلة ناجلسمان "غير مفهوم". كما أبدى ديدي هامان القليل من التفهم لهذا القرار، وكان سيستبعد ليروي ساني بشكل خاص لو كان مكانه.

في الوقت نفسه، يحاول باير أن يحذو حذو فرناندو توريس في مركزه. قال اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً: "لقد كان لاعباً لا يُصدق"، مؤكداً: "كان لديه حقاً كل ما تحتاجه كمهاجم من الطراز الأول: التسديد، السيطرة على الكرة، فهم اللعبة، الحس الكروي." بالإضافة إلى ذلك، كان أريين روبن، أيقونة بايرن ميونيخ، من بين قدواته في الماضي.