Goal.com
مباشر
Beier, AdeyemiGetty
Tim Ursinus

ترجمه

"زملائي سوف يلعنونني بسبب هذا": نجم بوروسيا دورتموند يتمنى تعديلاً مثيراً للجدل في القواعد

الدوري الألماني
طرح ماكسيميليان باير، لاعب بوروسيا دورتموند، فكرة ثورية بشأن القواعد من شأنها أن تغير كرة القدم بشكل جذري.

في حديثه مع صحيفة «فاي تسايت» الألمانية، قدم مهاجم فريق بوروسيا دورتموند اقتراحًا مفاجئًا لتعديل القواعد.

  • "زملائي في الدفاع سوف يلعنونني بسبب هذا، لكنني أود إلغاء قاعدة التسلل – من منطلق أناني تمامًا"، قال، موضحًا: "من المرجح أن يتم تسجيل المزيد من الأهداف، وبالتالي ستصبح المباراة أكثر ديناميكية. لكنني أحب أيضًا الفوز بالمباريات بنتيجة صفر، هكذا الأمر!"

    توجد قاعدة التسلل منذ ما يقارب وجود كرة القدم المنظمة نفسها. توجد أول قواعد محددة منذ عام 1863. في عام 1925 تم تحديث القاعدة، بحيث أصبح من الضروري أن يقف لاعبان فقط (بما في ذلك حارس المرمى) بين المهاجم وخط المرمى. في عام 1990، تم تخفيف القاعدة بحيث لم يعد اللاعبون الذين يقفون على نفس المستوى يعتبرون في وضع تسلل. أما قاعدة التسلل السلبي فقد تم إدخالها في عام 2005. 

  • Borussia Dortmund v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    بيير يحاول أن يحذو حذو توريس - وكان أحد رموز بايرن ميونيخ قدوة له

    علاوة على ذلك، أشاد باير بأحد زملائه في الفريق، الذي ربما لن يعجبه اقتراحه بشأن القواعد: فالدمر أنتون، الذي يختلف عنه في أنه ضمن تشكيلة المدرب الوطني يوليان ناجلسمان لشهر مارس، استعدادًا للمباريات الودية ضد سويسرا وغانا في نهاية الشهر. وفي نفس السياق، ذكر غريشا برومل من ناديه السابق TSG هوفنهايم، الذي لم يتم اختياره أيضًا. ويرى بيير أن كلا اللاعبين "سيتم تجاهلهما ولن يحصلان على التقدير الذي يستحقانه بالفعل".

    وقد أثار عدم ترشيح باير بعض الدهشة مؤخرًا، حيث يمر المهاجم بفترة ممتازة مع بوروسيا دورتموند منذ عدة أسابيع. في آخر 13 مباراة في الدوري الألماني، سجل خمسة أهداف وصنع خمسة تمريرات حاسمة، كما تألق كمسجل هدف في مباراة الذهاب من تصفيات دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا بيرغامو. لذلك، اعتبر حارس مرمى دورتموند الأسطوري رومان فايدنفيلر أن استبعاده من تشكيلة ناجلسمان "غير مفهوم". كما أبدى ديدي هامان القليل من التفهم لهذا القرار، وكان سيستبعد ليروي ساني بشكل خاص لو كان مكانه. 

    في الوقت نفسه، يحاول باير أن يحذو حذو فرناندو توريس في مركزه. قال اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً: "لقد كان لاعباً لا يُصدق"، مؤكداً: "كان لديه حقاً كل ما تحتاجه كمهاجم من الطراز الأول: التسديد، السيطرة على الكرة، فهم اللعبة، الحس الكروي." بالإضافة إلى ذلك، كان أريين روبن، أيقونة بايرن ميونيخ، من بين قدواته في الماضي.

  • منتخب ألمانيا، المواعيد: المباريات القادمة للمنتخب الألماني

    التاريخالمسابقةالمباراة
    الجمعة، 27 مارس، الساعة 20:45مباراة وديةسويسرا ضد ألمانيا
    الاثنين، 30 مارس، الساعة 20:45مباراة وديةألمانيا ضد غانا
    الأحد، 31 مايو، الساعة 20:45مباراة وديةألمانيا ضد فنلندا
    السبت، 6 يونيو، الساعة 20:30مباراة وديةالولايات المتحدة الأمريكية ضد ألمانيا
    الأحد، 14 يونيو، الساعة 19:00كأس العالم 2026ألمانيا ضد كوراكاو
    السبت، 20 يونيو، الساعة 22:00كأس العالم 2026ألمانيا ضد كوت ديفوار
    الخميس، 25 يونيو، الساعة 22:00كأس العالم 2026ألمانيا ضد الإكوادور
الدوري الألماني
شتوتجارت crest
بوروسيا دورتموند crest
