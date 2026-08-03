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زهيرة عادل

زلزال مصر .. توقف للنشاط وفأل خير على الزمالك

فقرات ومقالات
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
الأهلي
دوري أبطال إفريقيا
كأس مصر

لنستغل الساحرة المستديرة لإدخال بعض السرور على أهل مصر بعد فزع الهزة الأرضية التي ضربت البلد فجر اليوم.. فكيف استعادت الكرة المصرية نبضها بعد زلزال 1992؟

بردًا وسلامًا على أهل مصر، الذين فُجعوا في الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين، بزلزال قوي، ضرب عدة محافظات وشعرت به دول الجوار.

ففي حدود الساعة الثالثة فجر اليوم، شعر سكان القاهرة الكبرى وعدة محافظات بهزة أرضية، بلغت قوتها 5.7 درجة على مقياس ريختر بحسب البيانات المرصودة، واستمرت لبضع ثواني.

ورغم قوة الزلزال إلا أن القدر كان رحيمًا ومر بسلام، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح، وتوقفت أضراره على حالة الهلع التي أصابت من شعروا به وربما خسائر مادية محدودة، بحسب ما نشرت الصحف عن توابعه.

وقد أعاد هذا الزلزال إلى الأذهان الهزة الأرضية القوية التي ضربت مصر في عصر الثاني عشر من أكتوبر 1992، إذ تتقارب قوتهما، حيث كان وقتها بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، مع الفارق الهائل في الخسائر بين هذا وذاك.

وبما أن زلزال 3 أغسطس 2026 قد مر بسلام على أهل مصر، وكي نُخرج الجماهير المصرية من حالة الفزع تلك، دعونا نتذكر سويًا بعض البشائر الرياضية التي أدخلت ولو قليل من السرور على المحروسة بعد كارثة 92 لانتشال أهلها من حالة الحزن التي خيمت على البلاد كون الساحرة المستديرة هي معشوقتهم الأول..


  • توقف النشاط الرياضي في مصر

    لنتحدث في البداية عن تأثير زلزال 92، إذ تقرر وقتها تجميد النشاط الرياضي في مصر بالكامل، حدادًا على من وفاة المئات، بجانب انشغال أجهزة الدولة بأعمال الإغاثة وإعادة الحياة إلى طبيعتها من جديد.

    هذا التوقف استمر لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا، قبل أن تعود الحياة لكرة القدم باستئناف جولات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في 30 أكتوبر 1992.


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  • حدث تاريخي للزمالك في الدوري المصري

    بالانتقال للحديث عن البشائر فقد كانت خاصة بالزمالك بنسبة أكبر، فقد سعدت جماهيره في عدة مناسبات بعد فاجعة 92..

    أولى البشائر كانت بنجاح الفارس الأبيض في تحقيق الفوز ذهابًا وإيابًا أمام غريمه التقليدي "الأهلي" لأول مرة في تاريخ مواجهتهما بالدوري المصري.

    قمة الدور الأول من الدوري المصري 1992/93 أقيمت حينها في الخامس من فبراير 1993 بعدما تأجلت على إثر توابع الزلزال، وانتصر بها الزمالك 1-0.

    أما قمة الدور الثاني، فأقيمت في 15 يونيو 1993، وكررت الكتيبة البيضاء انتصارها بالنتيجة نفسها (1-0).






  • الزمالك بطلًا للدوري المصري

    بعد ثمانية أشهر تقريبًا من زلزال 92، احتفل جمهور الزمالك بتتويج فريقه بطلًا للدوري المصري 1992/93 للمرة الثانية على التوالي، حيث كان الختام بالفوز في ديربي القاهرة أمام الأهلي (1-0).

    حصد الفارس الأبيض اللقب حينها بعدما حصد 45 نقطة خلال 26 جولة، فيما تجمد رصيد الشياطين الحمر عند 39 نقطة.


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  • تتويج الزمالك بدوري أبطال أفريقيا

    مفارقة أخرى تحمل البشرى لجمهور الزمالك ما بين زلزال 92 و2026، من باب البحث عن الأمل وسط الفواجع..

    عقب عام تقريبًا من كارثة 92، أدخل الزمالك السرور مرة أخرى على جماهيره بعدما توج بطلًا لكأس أفريقيا للأندية البطلة – دوري أبطال أفريقيا حاليًا – للمرة الثالثة في تاريخه، تحديدًا في العاشر من ديسمبر 1993.

    الأبيض فاز حينها في النهائي القاري أمام أشانتي كوتوكو الغاني بفضل ركلات الترجيح (7-6)، بعدما انتهى الذهاب والإياب بنتيجة (0-0)، وقد احتفظ وقتها الزمالك بالكأس مدى الحياة كونه التتويج الثالث له في تاريخه.

    وفي موسم 2026-27 يعود الزمالك للظهور من جديد في دوري الأبطال، فهل ينجح في حصد اللقب؟ دعونا نرى!


  • الأهلي لم يخرج خالي الوفاض

    بالانتقال للحديث عن الغريم التقليدي للزمالك؛ الأهلي، فرغم أنه خسر أهم بطولتين سواء الدوري المصري أو دوري الأبطال إلا أنه خرج بلقبين من موسم 1993 بعد زلزال 92..

    توج الشياطين الحمر حينها أبطالًا لكأس مصر في 19 يوليو 1993، بعد الفوز في النهائي أمام غزل المحلة 3-2.

    كذلك حصدت الكتيبة الحمراء لقب كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس في 3 ديسمبر 1993، بعد الفوز أمام أفريكا سبورتس الإيفواري 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.