زلزال في الفيفا.. استقالة كبير مستشاري إنفانتينو وآخر يؤكد: حتى لو خسرت وظيفتي سأنام جيدًا!

أعلن كارلوس كورديرو تبرأه الكامل من خطة المستثمرين، وصرح قائلًا: "لم يكن لي أي دور في هذا المقترح وأنا أعارضه بشدة، إنها صفقة سيئة للاتحادات الأعضاء وصفقة سيئة لكرة القدم ومستقبل اللعبة على المدى البعيد".

وتزامن هذا الموقف مع اجتماع طارئ أجراه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمشاركة 55 اتحادًا وطنيًا، انتهى بالتصويت بالإجماع على رفض المشروع والتهديد بالانسحاب الكامل من جميع مسابقات الفيفا وفي مقدمتها كأس العالم للرجال والسيدات وكأس العالم للأندية.

وانضم إلى هذا التكتل اتحاد الكونكاكاف برفض جميع أعضائه الـ 41 للخطة، يليه إعلان الاتحاد الآسيوي صعوبة التوصل لإجماع، مما يعني حشد نحو 137 صوتًا رافضًا من أصل 211 اتحادًا، وهو ما ينسف النصاب القانوني المشترط لتمرير المشروع المتمثل في 106 أصوات.



