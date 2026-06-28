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Lucas Trejo Venezuela Earthquakesocial gfx/ Getty Images
محمود خالد

بعد 3 أيام من البحث .. لاعب أرجنتيني يفقد زوجته وأطفاله تحت أنقاض زلزال فنزويلا!

لوكاس فيديريكو تريخو
كأس العالم

دقيقة حداد في كأس العالم من أجل ضحايا زلزال فنزويلا..

كارثة إنسانية دفعت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لإلزام لاعبي المنتخبات في كأس العالم 2026، باستهلال أي مباراة، بالوقوف دقيقة حدادًا، هكذا كان زلزال فنزويلا الذي قدّر بأنه الأقوى منذ حوالي 100 سنة.

ومن بين المتضررين من الحادثة الإنسانية، كان اللاعب الأرجنتيني لوكاس تريجو، الذي يلعب في صفوف نادي ماريتيمو لا جوايرا، الذي تلقى نبأ صادمًا بوفاة زوجته وأطفاله متوفين تحت أنقاض منزلهم.

  • من عمليات البحث إلى إعلان الوفاة

    وبحسب شبكة "جلوبو"، فإن الأرجنتيني تريجو، صاحب الـ38 عامًا، والذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الفنزويلية، كان متواجدًا في كاراكاس، لخوض مباراة في الكأس، عندما وقع الزلزال المدمر، فيما انقطعت أخبار عائلته منذ ذلك الحين.

    وعلى مدار ثلاثة أيام، أطلق اللاعب الأرجنتيني، نداءً للمساعدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قرر زملاؤه أيضًا التضامن معه، بتصوير فيديو لعرض مساعدتهم، والمشاركة في عمليات البحث، قبل أن يتلقى الخبر الصادم، بالعثور على زوجته وأطفاله متوفين تحت الأنقاض.

    ونشر نادي ماريتيمو بيان تعزية للاعب، بعد وفاة زوجته يانينا مارنيلا، وطفليه آرون وأينوا، مقدمًا أخر التعازي إلى لوكاس وجميع أحبائه، علمًا بأن الأرجنتيني لعب لستة أندية في فنزويلا، منذ قدومه عام 2016، كما احترف في كولومبيا والمكسيك وبيرو، قبل أن ينضم إلى لاجوايرا في صفقة انتقال حر، خلال شهر فبراير الماضي.

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  • زلزال فنزويلا

    وتقدر آخر الإحصائيات بأن الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 و7.5 درجة بمقياس ريختر، والذي وقع يوم الأربعاء الماضي، قد أودى بحياة أكثر من 1400 شخص.

    هزات أرضية متتالية تسببت في دمار واسع، أسفرت أيضًا عن إصابة 3238 شخص، إلى جانب المتوفين، بالإضافة إلى وجود أكثر من 68 ألف شخص لا يزالوا في تعداد المفقودين.

    وجاء في تقدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بأن الأضرار التي نتجت عن الزلزال، قد بلغت 6.7 مليار دولار، في الوقت الذي أعلنت فيه رئيسة فنزويلا، بالنيابة، ديلسي رودريجيز، عن تقدم 24 دولة من أجل الدعم، عن طريق إرسال 521 طن من الإمداد، و86 فريقًا من الكلاب البوليسية، وأكثر من 2700 من أفراد البحث والإنقاذ والدعم.

    وبالإضافة إلى ذلك، فقد وصلت فرق الاستجابة للطوارئ، من مختلف أنحاء العالم، لدعم 30 ألف متخصص فنزويلي في عمليات البحث والإنقاذ.

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    دقيقة حداد في كأس العالم

    وبحسب قرار الفيفا، قد تم إلزام لاعبي المنتخبات، خلال مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2026، بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا زلزال فنزويلا.

    الجولة الأخيرة، شهدت اكتمال معالم المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من كأس العالم، فيما ودّع ستة عشر منتخبًا البطولة، وهم "كوريا الجنوبية، تشيكيا، قطر، إسكتلندا، هايتي، تركيا، كوراساو، تونس، إيران، نيوزيلندا، أوروجواي، السعودية، العراق، الأردن، أوزبكستان، بنما".

    وتستهل مرحلة الأدوار الإقصائية من مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، التي تنطلق من اليوم "الأحد"، من دور الـ32، حيث تأتي روزنامة المراحلة المقبلة، على النحو التالي..

    * مباريات دور الـ32: من 28 يونيو إلى 3 يوليو.

    * مباريات دور الـ16: من الرابع إلى السابع من يوليو.

    * مباريات ربع النهائي: من التاسع إلى الحادي عشر من يوليو.

    * مباراتي نصف النهائي: 14-15 يوليو.

    * مباراة المركز الثالث: 18 يوليو.

    * المباراة النهائية: 19 يوليو.

    ومن المقرر أن تشهد المرحلة الإقصائية الأولى من مونديال أمريكا الشمالية، مواجهات بين ألمانيا وباراجواي، فرنسا والسويد، جنوب إفريقيا وكندا، هولندا والمغرب، البرتغال وكرواتيا، إسبانيا والنمسا، الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك، بلجيكا والسنغال، البرازيل واليابان، كوت ديفوار والنرويج، المكسيك والإكوادور، إنجلترا والكونغو، الأرجنتين وكاب فيردي، أستراليا ومصر، سويسرا والجزائر، كولومبيا وغانا.