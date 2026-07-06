زلزال الإقصاء الدراماتيكي.. كواليس خلاف ماني وكوليبالي الذي دمر حلم السنغال في كأس العالم!

يعيش المنتخب السنغالي لكرة القدم فترة عصيبة وأزمة غير مسبوقة في الوقت الراهن، وذلك في أعقاب إقصاء "أسود التيرنجا" من دور الـ32 لبطولة كأس العالم إثر هزيمة قاسية ومحبطة أمام المنتخب البلجيكي.

كشف موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أن هناك توترات عديدة تعصف بأروقة الاتحاد السنغالي، والتي أسفرت مؤخراً عن رحيل مسؤول التواصل والإعلام. وإلى جانب المشاكل الإدارية المعقدة التي تعاني منها أعلى هيئة كروية في البلاد، ظهرت أزمات فنية عميقة داخل غرفة الملابس. حيث أصبحت اختيارات المدرب باب ثياو الفنية محل انتقاد وجدل واسع بين اللاعبين، ما مهد الطريق لظهور انقسامات حادة بين القادة.