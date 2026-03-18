زلاتان إبراهيموفيتش يتولى منصبًا جديدًا بينما يستعد للسفر إلى كأس العالم 2026

بأسلوب زلاتان المعهود، تم الإعلان بثقة تشتهر بها شخصيته. ويظهر في المقطع الترويجي لاعب مانشستر يونايتد وبرشلونة السابق وهو يحتسي القهوة في ساحة ميلانية هادئة، مخاطباً المشاهدين مباشرةً مع اقتراب انتهاء فصل الشتاء.

في الإعلان، يقول إبراهيموفيتش: "أين ذهب الجميع؟ انتهت الألعاب الأولمبية، لكن هذا ليس سبباً للحزن والاكتئاب. كان شعورًا رائعًا، أليس كذلك؟ التشجيع لفريقكم الأحمر والأبيض والأزرق... كل الميداليات الذهبية، كان ذلك رائعًا. لكن الثلج يذوب الآن ولا تعرفون ماذا تفعلون. تريدون مشاهدة الأفضل في العالم. أحمل للشعب الأمريكي بعض الأخبار السارة. لن يقتصر الأمر على بث كأس العالم لكرة القدم على قناة فوكس هذا الصيف... بل سيأتي زلاتان أيضًا. أراكم قريبًا، وعلى الرحب والسعة يا أمريكا."