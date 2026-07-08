وقد أظهر نجم إنتر ميامي أفضل ما لديه كقائد ملهم خلال الفوز الدرامي 3-2 على مصر بعد أن كان فريقه متأخراً في النتيجة، لكن إبراهيموفيتش يعتقد أن زملاءه في الفريق يجب أن يبذلوا المزيد من الجهد لتخفيف العبء عن كاهل قائدهم.
"ليونيل ميسي ضغط على زر التغيير" .. زلاتان إبراهيموفيتش ينتقد لاعبي الأرجنتين بعد الفوز أمام مصر
إبراهيموفيتش يشيد بميسي واصفاً إياه بـ«الوحش»
أثبت ميسي مرة أخرى لماذا يُعتبر الأعظم على مر العصور، حيث قاد الأرجنتين إلى تحقيق فوز مثير بعد عودة قوية أمام مصر في دور الـ16 من كأس العالم.
بعد تأخر فريقه بنتيجة 2-0 في أتلانتا، أشعل ميسي شرارة الانتفاضة بتمريره الحاسمة لكريستيان روميرو قبل أن يسجل هدف التعادل بنفسه، مما مهد الطريق في النهاية لهدف الفوز الذي سجله إنزو فرنانديز في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وقد أثار هذا الأداء إعجاب إبراهيموفيتش بإصرار زميله السابق في برشلونة الذي لا يعرف الكلل.
وفي حديثه إلى قناة «فوكس سبورتس»، لاحظ إبراهيموفيتش تغيراً واضحاً في سلوك ميسي مع اقتراب خطر الإقصاء، قائلًا: «يمكنك أن ترى أن شيئاً ما قد تغير. لقد ضغط على زر التغيير (بعد تأخر فريقه 2-0). تحول إلى وحش ولم يستطع أحد إيقافه».
وأضاف: «يمكنك أن ترى مدى أهمية هذا الأمر بالنسبة له. ربما يكون قد فاز بكل شيء، مهما كان عدد جوائز الكرة الذهبية التي حصل عليها، لكنه لا يزال يريد المزيد».
- AFP
تحذير للممثلين الثانويين
على الرغم من الاحتفالات التي أعقبت صافرة النهاية، والتي شهدت احتضان زملاء ميسي له وهو يغالب الدموع، وجه إبراهيموفيتش انتقادًا لاذعًا لبقية أعضاء المنتخب الأرجنتيني.
وأشار الأسطورة السويدية إلى أن حامل اللقب يعتمد بشكل مفرط على لاعب يبلغ من العمر 39 عامًا يتفوق حاليًا على كل اللاعبين الآخرين في البطولة.
ويتصدر ميسي حاليًا سباق الحذاء الذهبي برصيد ثمانية أهداف، متقدمًا على كيليان مبابي وإرلينج هالاند، اللذين سجلا سبعة أهداف لكل منهما.
ويصر إبراهيموفيتش على أن منتخب الألبيسيليستي لا يمكنه أن يتوقع من ميسي إنقاذهم في كل مباراة من مباريات الأدوار الإقصائية، مضيفًا: «لأكون انتقاديًا بعض الشيء، يتعين على زملائه في الفريق بذل المزيد من الجهد وتقديم المساعدة. إنه في مستوى آخر. إذا استمر ميسي على هذا المنوال حتى النهاية، فلن يتفاجأ أحد. لكنه يحتاج إلى المساعدة».
هنري ينضم إلى من أشادوا بالساحر
كان تييري هنري، الذي انضم إلى إبراهيموفيتش في البث التلفزيوني، مفتونًا بنفس القدر بقدرة ميسي على تحدي العمر والتوقعات على الساحة العالمية.
وقد سجل مهاجم إنتر ميامي حتى الآن 21 هدفًا في كأس العالم طوال مسيرته، متجاوزًا بذلك أسماء أسطورية مثل ميروسلاف كلوز، ومحافظًا على تقدمه على النجم الفرنسي مبابي، الذي سجل 19 هدفًا في كأس العالم.
وشبّه هنري مسيرة ميسي بإنتاج هوليوودي يبدو رائعًا لدرجة يصعب تصديقها.
وقال هنري خلال تحليله: «لو كتبت هذا السيناريو، لكان من النوع الذي تعتقد أنه لا يمكن أن يكون حقيقياً أبداً. من النوع الذي تجعل المخرج يذهب بعيداً جداً. لكن ميسي يكتب هكذا، هذا الرجل يكتب التاريخ بقدميه».
بعد العودة في المباراة ضد مصر، وصل رصيد ميسي الدولي الآن إلى الرقم المذهل 125 هدفاً في 204 مباراة دولية مع منتخب بلاده.
- AFP
الطريق إلى ربع النهائي
توجه الأرجنتين أنظارها الآن إلى مباراة ربع النهائي ضد سويسرا في مدينة كانساس سيتي يوم السبت المقبل. وقد حجزت سويسرا مقعدها في ربع النهائي بعد فوزها المثير في ركلات الترجيح على كولومبيا، وستشكل العقبة التالية أمام فريق ليونيل سكالوني في سعيه للدفاع عن لقبه.
وأقر ميسي بنفسه بصعوبة المسيرة حتى الآن، مشيدًا بمرونة المجموعة الحالية على الرغم من المخاوف المبكرة.
وقال ميسي بعد المباراة: «أصبح الوضع صعبًا عند النتيجة 0-2، وكان من المثير جدًّا أن نتمكن من قلب النتيجة. ليس من السهل العودة من تأخر 0-2، لكن هذه المجموعة لا تستسلم أبدًا وتبذل قصارى جهدها حتى النهاية. ما حققته هذه المجموعة اليوم في هذه الجولة التأهيلية أمر لا يُصدق».
وفي حال تمكنت الأرجنتين من تجاوز سويسرا، فإنها ستخوض مباراة محتملة في نصف النهائي ضد الفائز في مباراة إنجلترا والنرويج.
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