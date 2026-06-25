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زهيرة عادل

سخر من حال المغرب بأفريقيا واستهزأ بكريستيانو رونالدو وطرد عاشقه من الاستوديو .. زلاتان إبراهيموفيتش "قاصف الجبهات" في كأس العالم 2026

فقرات ومقالات
زلاتان إبراهيموفيتش
كأس العالم
كريستيانو رونالدو
المغرب
قطر
البرتغال
البرازيل
إيران
فرنسا
بلجيكا
تييري هنري

النجم السويدي .. لم يسلم منه أحد تقريبًا في "فوكس سبورتس"!

طالما أنك ضغط على زر قراءة هذه السطور بعد أن رأيت اسم زلاتان إبراهيموفيتش في العنوان، فحتمًا قد نحيت الدبلوماسية وكل ما هو متوقع جانبًا، فهو الشخص "خارج الصندوق" دائمًا، في أي منصب كان به سواء داخل الملعب كلاعب أو حتى بعد اعتزاله.

غالبية اللاعبين يتذكر جمهورهم أهدافهم ومهاراتهم داخل المستطيل الأخضر أكثر من أي شيء آخر طوال مسيرتهم، وهناك زلاتان الذي تتصدر تصريحات "المغرورة" تارةً و"النارية" تارةً أخرى المشهد دائمًا.

هذا وهو من كان يطل علينا بين الحين والآخر في مجرد لقاءات عابرة، فكيف الحال وهو محلل رياضي بدوام كامل في قناة "فوكس سبورتس" طوال كأس العالم 2026؟ .. نعم! الوضع خارج عن السيطرة في الكثير من الأحيان.

دعنا نطلعك في السطور التالية عن بعض من اللحظات المجنونة للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش خلال كأس العالم 2026 عبر شاشات "فوكس سبورتس"..


  • "أنا هنا لإيقاظ المتابعين" و"الآن أصبح لكأس العالم قيمة"

    بدأ إبرا حديثه عن عمله كمحلل رياضي في "فوكس سبورتس" بغرور كبير، متحدثًا عن أفضليته عن كافة زملائه في الاستوديو، الذي يشاركه به النجم الفرنسي الأسبق تيري هنري.

    زلاتان قال: " هل سأتقاضى أجرًا؟ الكثير، الكثير. أنا لا أعمل مجانًا. أنا لست غاليًا: أنا غالي جدًا".

    وأضاف: "أنا الوحيد الذي ليس لديه نص محدد ليتبعه. أنا هنا لأكون على طبيعتي. إنهم يريدون زلاتان، فسأعطيهم زلاتان. عندما يقوم الآخرون بتحليلاتهم، أعتقد أن المشاهدين الأمريكيين سيشعرون بالنعاس، وأنا هنا لإيقاظهم! أنا شخص صريح. ما أقوله، ما أشعر به... سواء كان صحيحًا أم خاطئًا، هو رأيي. سواء أعجبك ذلك أم لا، فهذا شأنك. لكن نعم، سيكون الأمر أصعب قليلاً مع الأصدقاء. لكنني هنا لأحكم عليهم بطريقتي الخاصة".

    وفي الإطار نفسه، علق: "كأس عالم بدون زلاتان لا يستحق المشاهدة.. والآن بما أنني هنا، أصبح للبطولة قيمة".


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  • السخرية من أليكسي لالاس

    علاقة زلاتان وتييري هنري في الاستوديو على أفضل ما يرام، لكن المشكلة في علاقته مع النجم الأمريكي السابق أليكسي لالاس، حيث تعمد أكثر من مرة السخرية منه.

    في ذات المرات، أثنى إبرا على مظهر هنري ومقدمة الاستوديو ريبيكا لو، بينما قال عن ملايس أليكسي: "نحتاج هنا لوقفة ونقاش"، في إشارة إلى عدم إعجابه بزيه.

    فيما لم يخف السويدي سعادته في مرة أخرى عندما غادر أليسكي إحدى الحلقات، قائلًا عندما أذاعت ريبيكا لو النبأ: "أمريكا، على الرحب والسعة"، في إشارة إلى أنه والمشاهدين سيسعدون بالحلقة أكثر في غياب الأمريكي.




  • وصف دونوفان بـ"الجاهل"

    بينما كان النجم الأمريكي السابق لاندون دونوفان ينتقد نجوم المنتخب الفرنسي خلال مواجهة السنغال، ضمن الجولة الأولى من كأس العالم 2026، واصفًا أدائهم في المباراة بـ"المغرور"، جاءه رد صادم من إبراهيموفيتش..

    السويدي رد قائلًا: "هذا ليس غرورًا، بل ثقة، الجهلاء فقط من يقولون إنه غرور، أما الأذكياء فسيقولون إنها ثقة"، وسط صدمة من النجم الفرنسي السابق تييري هنري.


  • طرد سبيد بسبب رونالدو

    المؤثر الأمريكي سبيد أو كما يعرف بـ"مجنون كريستيانو رونالدو"، حضر على هامش الاستوديو التحليلي لمباراة الولايات المتحدة الأمريكية وباراجواي، التي انتهت لصالح الأول (4-1).

    حينها سأله زلاتان عن المنتخب الأقرب لتحقيق لقب كأس العالم 2026، فكان رد سبيد: "البرتغال! رونالدو سيفوز بالمونديال".

    بعدها أدار هنري ظهره في وجه سبيد، وقام إبراهيموفيتش بسحب الميكروفون منه وطلب منه مغادرة الاستوديو التحليلي للمباراة.

    وخلال رحيله قال سبيد:"شاهد رونالدو وهو يفوز يا حاقد، أعدك أنك ستراه ينتصر".



  • السخرية من رونالدو

    لم يتردد زلاتان كذلك في السخرية من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مرة أخرى، تحديدًا عقب الفوز أمام أوزبكستان في الجولة الثانية 5-0، وتسجيل الدون هدفين.

    حينها صاروخ ماديرا احتفل بأهداف بإشارة "لقد عدت" أمام الكاميرات، وهو ما سخر من النجم السويدي..

    زلاتان علق بنبرة ساخرة: كانت مباراة مناسبة للتسجيل. كانت مباراة تسمح للبرتغال بتسجيل الكثير من الأهداف. وبالنسبة لرسالته، كنت أعتقد أنه لم يغادر أبداً. لا أعرف لماذا يقول: (لقد عدت)".

  • سخر من المغرب

    عندما سُئل عن توقعاته لمواجهة المغرب والبرازيل في الجولة الأولى من كأس العالم 2026، والتي انتهت بالتعادل في الأخير، أسقط السويدي على منح الاتحاد الإفريقي "كاف" لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 لأسود الأطلس بعد سحبه من السنغال على إثر انسحاب الأخير من النهائي لبضع دقائق قبل العودة للملعب من جديد والانتصار.

    زلاتان قال بسخرية في توقعاته لمواجهة أسود الأطلس وراقصي السامبا: "المغرب توج يومًا ما بكأس أفريقيا دون الفوز في النهائي، ربما يمتلكون جودة عالية، لا أعلم، لكن البرازيل ستنتصر".



  • "نمت في مواجهة إيران وبلجيكا"

    مواجهة الجولة الثانية بين إيران وبلجيكا التي انتهت بالتعادل (0-0)، لم تعجب زلاتان إبراهيموفيتش كثيرًا، حيث خرج بتعليق ساخر عنها مؤكدًا شعوره بالنعاس.

    إبرا قال تحديدًا: "في الشوط الأول كدت أنام، وفي الشوط الثاني نمت فعلاً. لا أعتقد أن هناك الكثير مما يمكن التعليق عليه بشأن هذه المباراة، فهي تعادل آخر، لذا دعونا نرى ما سيحدث في المباراة المقبلة. لكن، نعم، سأترك زملائي في الفريق يعلقون عليها".

  • "أنا الرب، لكن لا يمكنني مساعدة قطر"

    وضع المنتخب القطري الصعب في دور المجموعات أخذ دوره هو الآخر من سخرية زلاتان، قبل أن يودع العنابي رسميًا البطولة..

    مقدمة استوديو "فوكس سبورتس" ريبيكا لو قالت في معرض حديثها: "هل تعتقد أن قطر ستفعلها؟"، ففاجأها إبرا بالرد: "قطر في حاجة إلى الرب، وأنا هنا، لذا لا يمكنني مساعدتهم"، في إشارة إلى وصف نفسه بشكل دائم بأنه "الرب".


  • "أنا لا أملك متابعين بل مؤمنين"

     في إحدى الحلقات كذلك تحدث الحضور في الاستوديو عن عدد متابعي زلاتان الكبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليرد بكل ثقة: "أنا ليس لدي متابعين، بل مؤمنين بي".

  • لكن زلاتان لم ينج من الانتقادات!

    رغم خفة الظل والتصريحات غير المتوقعة التي تخرج من إبراهيموفيتش عبر "فوكس سبورتس" إلا أن ظهوره لم يلق استحسان من الجميع، بل وجهت له بعض الانتقادات، حيث انتقدت صحيفة "تايمز" تعمده المزاح بشكل متكرر!

    الصحيفة كتبت عنه: "لولا زلاتان، لكان البرنامج أفضل. حتى الآن، تكمن مشكلة زلاتان في أنه يبدو أنه لا يعرف أي شيء محدد عن العديد من الفرق أو لاعبيها. عندما سلطت قناة «فوكس» الضوء على قصة الأمريكي الذي أصبح مدربًا لمنتخب كندا، جيسي مارش، قبل مباراته الأولى الأسبوع الماضي، بدا أن زلاتان لم يسمع به من قبل".