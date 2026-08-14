والدة كريستيانو لم تحضر وهل تغير جورجينا اسمها؟ كواليس مثيرة من حفل زفاف رونالدو السري!

تفاصيل مثيرة جديدة، تخرج إلى النور، حول الزفاف السري الذي قام به النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على العارضة الشهيرة جورجينا رودريجيز، بعدما تم الكشف عن أسماء الحاضرين.

رونالدو أعلن عن زاوجه من جورجينا بشكل رسمي يوم الثلاثاء الماضي، بعد سلسلة من التكهنات حول موعد ومكان حفل الزفاف.

إعلان كريستيانو سيطرت عليه البساطة والغموض، إذ اكتفى بنشر صورة ليده هو وجورجينا، مرتدين دبلة الزواج في اليد اليسرى، مع إرفاقها بتعليق مقتضب: "C❤️G".



