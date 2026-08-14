هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2025-26Getty
علي سمير

والدة كريستيانو لم تحضر وهل تغير جورجينا اسمها؟ كواليس مثيرة من حفل زفاف رونالدو السري!

كريستيانو رونالدو
النصر
النصر ضد الفتح
دوري روشن السعودي
الفتح
البرتغال

مهاجم النصر أغلق الباب أمام جميع التكهنات الثلاثاء الماضي

تفاصيل مثيرة جديدة، تخرج إلى النور، حول الزفاف السري الذي قام به النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على العارضة الشهيرة جورجينا رودريجيز، بعدما تم الكشف عن أسماء الحاضرين.

رونالدو أعلن عن زاوجه من جورجينا بشكل رسمي يوم الثلاثاء الماضي، بعد سلسلة من التكهنات حول موعد ومكان حفل الزفاف.

إعلان كريستيانو سيطرت عليه البساطة والغموض، إذ اكتفى بنشر صورة ليده هو وجورجينا، مرتدين دبلة الزواج في اليد اليسرى، مع إرفاقها بتعليق مقتضب: "C❤️G".

تذاكر مباريات دوري روشن السعودي!اشترِ تذكرتك الآنَ!


  • FBL-WC-2026-MATCH83-POR-CROAFP

    غياب والدته

    صحيفة" ذا صن" البريطانية، قالت إن الزواج تم بحضور أطفال رونالدو و4 أصدقاء فقط، في الحفل الصغير الذي أقيم بقصرهما البالغ قيمته 30 مليون جنيه استرليني، بالقرب من مدينة لشبونة.

    وأشارت إلى أن والدة رونالدو، دولوريس أفيرو، وأشقاؤه الثلاثة هوجو وإيلما وكاتيا، لم يحضروا مراسم الزفاف التي أقيمت ظهر الثلاثاء الماضي.

    ومن جانبها قامت ماريا مانويل فيريرا، المسؤولة عن إجراء عملية الزواج، بالسفر من مدينة بورتو البرتغالية إلى قصر رونالدو لإتمام المراسم.

    وأما بالنسبة للشهود الوحيدين على الزواج، فهم إيفانا شقيقة جورجينا، ميجيل بيشاو صديق رونالدو المقرب، بالإضافة إلى زوجان إسبانيان اسمهما خوسيه رودريجيز سانجيل وزوجته مونيكا جونزاليس.

    وتم التوقيع على اتفاقية ما قبل الزواج لتحديد نظام الملكية بينهما في 10 أغسطس، قبل يوم واحد فقط من الزفاف الذي أقيم في مدينة كاشكايش.


    • إعلان
  • Georgina Rodriguez Cristiano Ronaldo private jet ring 2025Getty/Instagram

    تسريب نسخة من وثيقة الجواز

    ومن جانبها قامت صحيفة "Jornal de Noticias" البرتغالية، بتسريب صورة من وثيقة زواج رونالدو وجورجينا، والتي كشفت عن مكان الزفاف، وهو قصر رونالدو الضخم في منطقة كوينتا دا مارينا.

    وأوضحت أن عدد الأشخاص الحاضرين للزفاف كانوا قليلين للغاية، لدرجة أنه لم يكن هناك إمكانية لحضور والدته، ولم يظهر باقي أفراد العائلة باستثناء أطفال كريستيانو الخمسة، ابنه جونيور والتوأم إيفا ماريا وماتيو، وألانا وبيلا.

    وأكدت الصحيفة أن عدم حضور والدة رونالدو للزواج لا يعني عدم مباركتها للحدث، حيث قامت بوضع "قلب" في تعليق على منشور مهاجم النصر على موقع إنستجرام بعد إعلان ارتباطه الرسمي بجورجينا.



  • FBL-KSA-NASAR-HILALAFP

    هل يتغير اسم جورجينا؟

    الوثيقة وضعت اسم رونالدو وعمره "41 سنة" مع محل الميلاد وأسماء والديه، ونفس الأمر بالنسبة لجورجينا البالغة من العمر 32 سنة، والتي ولدت في العاصمة الأرجنتيني بوينس آيرس.

    وأشارت إلى أن اسمها بالكامل هو "جورجينا لويزا رودريجيز هيرنانديز"، ومن المقرر عدم تغييره، مع احتفاظ كل منهما باسمه، على عكس ما يحدث في بريطانيا، عندما تحصل النساء المتزوجات حديثًا على ألقاب أزواجهن.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • انخداع الجمهور

    المثير للضحك أن عدد كبير من الجماهير قد احتشد قبل أيام – 8 أغسطس - حول الكاتدرائية الرئيسية في مدينة فونشال بمسقط رأس رونالدو، في جزيرة ماديرا، ظنًا منهم أن الليلة هو موعد حفل زفاف البرتغالي والأرجنتينية.

    وجاءت هذه التجمعات الجماهيرية الغفيرة إثر انتشار شائعات صحفية واسعة ادعت إقامة حفل زفاف رونالدو على شريكته جورجينا رودريجيز خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما تسبب في إرباك حفل زفاف عروسين تواجدا بالمنطقة ذاتها للزواج دون أن تكون لهما أي صلة بالنجم الشهير.

    احتشدت الجماهير الغفيرة بكثافة حول ساحة كاتدرائية فونشال للظفر بلحظة مشاهدة النجم البرتغالي وشريكته.

    وتواجدت الجماهير بكثافة في محيط فندق "سافوي بالاس" الفاخر، وظنت الجماهير المتجمهرة أن سيارة الـ "رولز رويس" الرمادية التي تقل العروس فاطمة نيلسون تنقل جورجينا رودريجيز بحسب ما نقلت صحيفة "ميرور".

    وصعّب هذا التجمهر وصول السيارة لمقر الكاتدرائية، مما دفع أحد الحاضرين في حفل الزواج الحقيقي للحرص على محاولة إبعاد الجماهير بالصراخ قائلًا: "هذه ليست جورجينا!"، وسط تأكيدات من القس ماركوس جونسالفيس، راعي الكاتدرائية، بأنه حفل زفاف لشخصين مقيمين في فرنسا ولا علاقة لهما برونالدو.

  • Al Nassr cristiano ronaldoGetty Images

    وماذا بعد؟

    بعد نهاية الجدل حول موعد زفاف رونالدو وجورجينا، عاد رونالدو من جديد إلى الرياض، للانتظام في مران النصر استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2026-27.

    العالمي من المقرر أن يفتتح موسمه في دوري روشن السعودي بمواجهة الفتح في 15 من أغسطس الجاري، وسط احتمالية كبيرة لغياب الدون عن اللقاء.

دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
الفتح crest
الفتح
الفتح