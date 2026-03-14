زانيولو: "أوديني هي المكان المناسب. كنت غير ناضج في السابق، أما الآن فأشعر أنني أصبحت أكثر نضجاً ولا يمكنني أن أخطئ. روما؟ لا أشعر بأي ندم. أما بالنسبة للمنتخب الوطني..."

"أعتقد أن الماضي قد ولى. أحب روما كثيرًا لأن زوجتي من روما، وابني الأكبر من روما، وأنا أحب المدينة. لقد منحوني الكثير من الحب. في الحياة، لكل قصة نهاية. لا أشعر بأي ندم. آمل أن تسير الأمور على نحو أفضل في المستقبل. أريد أن أعيش في روما مستقبلاً لأن زوجتي ترغب في العيش هناك. ليس لدي أي شيء ضد النادي أو المشجعين. سأظل أدعمهم دائمًا. العودة؟ في كرة القدم لا أحد يعرف ماذا قد يحدث، لكنني الآن أركز على أودينيزي. أركز على تحقيق حلمي وحلمنا. الآن أريد أن أستمر على هذا النحو، أن ألعب جيدًا، وأن أساعد وأدعم الفريق، وأن أتبع المدرب والرئيس اللذين يعملان من أجل هذا النادي الرائع. علاوة على ذلك، حلمي الكبير هو المشاركة في كأس العالم مع إيطاليا. إنه أحد أكبر أهدافي وأحلامي".

"اتصالات مع غاتوسو؟ ليس بعد، لكنني أعلم أنه يتابع الجميع. كأس العالم مهم جدًا لكل بلد وكل لاعب. التأهل أمر أساسي. لدينا في مارس مباراتان مهمتان جدًا. أعلم أنه إذا لعبت جيدًا، ربما تأتي الدعوة. أؤمن بذلك. لم أتحدث معه، لكنني أعلم أنه يتابعنا كل يوم أحد".

"مركز جديد كمهاجم؟ نعم، أعتقد أنه مركز يمكنني فيه إظهار قدراتي. أنا لاعب يحب الحرية، وامتلاك الكرة، ومساعدة الفريق، والركض، والدفاع والهجوم. امتلاك المساحة الكافية لحمل الكرة نحو المرمى هو أحد أفضل مهاراتي. المدرب أدرك ذلك، وأنا سعيد جدًا باللعب له وللفريق".