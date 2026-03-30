قد يذوق من "الكأس المر" لزانيتي وكريم بنزيما .. محمد العويس شوكة في حلق نواف العقيدي قبل كأس العالم 2026!

من كان يشاكس ويباغت الجميع قبل أشهر قليلة بثقة كبيرة نابعة من تألقه داخل المستطيل الأخضر .. سقط حاليًا فريسة أمام الجميع في الوسط الرياضي السعودي، وإن كانت هناك فئة تدافع عنه، فصوت منتقديه أعلى!

هذا الحال ينطبق على نواف العقيدي؛ حارس مرمى النصر والمنتخب السعودي، الذي يمر بواحدة من أصعب فتراته في الملاعب على الصعيد المحلي والدولي، فـ"الجميع نبذه فجأة!".

من تجميد البرتغالي جورج جيسوس له على مقاعد البدلاء في النصر بعد خطأين متتاليين أمام القادسية والهلال في دوري روشن السعودي إلا تراجع الفرنسي هيرفي رينارد عن دعمه الكامل له بعد استقباله رباعية في ودية منتخب مصر، وقراره باستدعاء الحارس المخضرم محمد العويس على الفور، ما وضعه في موقف محرج أمام الرأي العام.

الحارس الشاب – 25 عامًا – الذي رفض الجلوس على مقاعد البدلاء قبل عامين تقريبًا في كأس آسيا 2023 ما كلفه الإيقاف لخمسة أشهر كاملين، ها هو الآن مهدد بخسارة المشاركة في بطولة دولية كبرى ثانية بل هي الأكبر، حيث كأس العالم 2026.

المشهد يقول إن محمد العويس إن نجحت في التألق في ودية صربيا، غدًا الثلاثاء، فإن العقيدي سيخسر مركزه كـ"حارس منتخب السعودية الأساسي" في كأس العالم 2026 بشكل كبير.

ومن يعرف صاحب الـ34 عامًا يتملكه شبه يقين على قدرته على التألق حتى وإن كان قادمًا من دوري يلو للدرجة الأولى، فهو من برز في كأس العالم قطر 2022، في وقت كان به حبيسًا لمقاعد البدلاء في الهلال.

ما يجعل هذا مرارة في حلق العقيدي أنه هو من حمى مرمى الصقور الخضر في الست جولات الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، بعدما تعقد موقف الأخضر قبلها في ظل تبادل محمد العويس وأحمد الكسار مسؤولية حراسة المرمى.

موقف صعب على حارس "عنيد" كالعقيدي، لكنه لن يكون الأول - حال استبعاده نهائيًا أو إجلاس كحارس بديل - فتاريخ كرة القدم يعج بالنجوم الذين تألقوا في التصفيات ومن ثم استبعدوا عن الحدث العالمي في الأخير لأسباب مختلفة، نستعرض أبرزهم في السطور التالية - مع مراعاة أن لكل لاعب حالته -..