رئيس نادي نابولي يرد بقوة على الشائعات التي تربط أنطونيو كونتي بمنصب مدرب المنتخب الإيطالي

أشار دي لورينتيس إلى أنه رغم تقديره لقيادة كونتي في نابولي، فإنه يدرك الجاذبية الفريدة التي تتمتع بها المنتخب الوطني. وقال، وفقًا لما نقله جيانلوكا ديمارزيو: "كونتي إلى المنتخب الوطني؟ نعم، أعتقد أنني سأعيره له إذا طلب مني ذلك."

ومع ذلك، أعرب رئيس النادي عن شكوك كبيرة بشأن الوضع الحالي للاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC): "إلى أن يظهر شريك جاد، أعتقد أنه سيمتنع عن تخيل نفسه يقود شيئاً غير منظم تماماً."