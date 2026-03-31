رئيس نادي فنربخشة يتعرض لحادث سيارة

وقع الحادث صباح يوم الثلاثاء أثناء توجه ساديتين ساران إلى الملعب. ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام التركية، وقع التصادم في منطقة كاديكوي، مما أدى إلى إصابة سيارة الرئيس بأضرار هيكلية جسيمة.

كان ساران راكبًا في السيارة وقت وقوع التصادم. ورغم أن الصور من مكان الحادث أظهرت أن مقدمة سيارة BMW قد تحطمت بشدة وتضرر غطاء المحرك بشكل كبير، إلا أن جميع من كانوا في السيارة كانوا محظوظين لعدم تعرضهم لإصابات تهدد حياتهم. وأفادت التقارير أن السيارة الأخرى المتورطة في التصادم تعرضت لأضرار في مصدها.



