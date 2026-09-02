بعد انتقادات غيابها عن مراسم التوقيع .. رئيس طرابزون سبور يكشف السر الذي أخفاه محمد صلاح بشأن زوجته

غابت ماجي عن المشهد بينما كان زوجها يحقق الإنجاز مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، لكن البعض أرجع الأمر إلى فرض حالة من الانضباط على معسكر الفراعنة.

لكن الانتقادات طالت صلاح بعدما غابت زوجته عن إجازته السلبية بعد نهاية المونديال، وكذلك عدم اصطحابها معه في مراسم التوقيع لطرابزون سبور خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووسط كل ذلك، التزم مو الصمت أمام ما دار حوله من الجماهير المنتقدة عبر منصات التواصل الاجتماعي.



