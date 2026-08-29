رئيس طرابزون سبور: رسالة صلاح تعبر عنه وهذا اللاعب لم ينل التقدير الكافي بسببه.. ومدرب الفريق يؤكد: هذا هو سبب الاستقالة!

أوضح فاتح تكه، المدير الفني لطرابزون سبور، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول، كواليس قراره بالاستقالة عقب الخروج الأوروبي وتراجعه عنها بعد تجديد الثقة من الإدارة.

وقال تكه: "قررت الاستقالة بمبادرة مني وسط الاضطراب العاطفي، أود أيضًا أن أتقدم بالشكر لرئيس مجلس الإدارة، أرطغرل دوغان، الذي أبدى ثقته ودعمه لي مؤخرًا، وكذلك لمجلس الإدارة، ولاعبي فريقي، وطاقمي التدريبي".

وتابع تكه تصريحاته: "لدينا فريق قوي ومميز للغاية، وكما قلت، سنكون فريقًا قويًا جدًا، سنعمل على معالجة نقاط ضعفنا، وسنزداد قوة يومًا بعد يوم، وسنقدم الأداء الذي يستحقه طرابزون سبور، حان وقت الكفاح معًا، والنهوض معًا، والتوحد خلف الانتصارات التي سنحققها معًا".



