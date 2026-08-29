شن أرطغرل دوغان رئيس نادي طرابزون سبور التركي هجومًا حادًا على التحكيم مشيدًا في الوقت ذاته بالأثر الإيجابي البالغ للنجم المصري محمد صلاح ورسالته الداعمة للجماهير، ومؤكدًا رفض الاستقالة التي تقدم بها المدرب فاتح تكه بعد الخسارة برباعية نظيفة.
رئيس طرابزون سبور: رسالة صلاح تعبر عنه وهذا اللاعب لم ينل التقدير الكافي بسببه.. ومدرب الفريق يؤكد: هذا هو سبب الاستقالة!
تكه يكشف سبب الاستقالة ويعلن التراجع بدعم الإدارة
أوضح فاتح تكه، المدير الفني لطرابزون سبور، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول، كواليس قراره بالاستقالة عقب الخروج الأوروبي وتراجعه عنها بعد تجديد الثقة من الإدارة.
وقال تكه: "قررت الاستقالة بمبادرة مني وسط الاضطراب العاطفي، أود أيضًا أن أتقدم بالشكر لرئيس مجلس الإدارة، أرطغرل دوغان، الذي أبدى ثقته ودعمه لي مؤخرًا، وكذلك لمجلس الإدارة، ولاعبي فريقي، وطاقمي التدريبي".
وتابع تكه تصريحاته: "لدينا فريق قوي ومميز للغاية، وكما قلت، سنكون فريقًا قويًا جدًا، سنعمل على معالجة نقاط ضعفنا، وسنزداد قوة يومًا بعد يوم، وسنقدم الأداء الذي يستحقه طرابزون سبور، حان وقت الكفاح معًا، والنهوض معًا، والتوحد خلف الانتصارات التي سنحققها معًا".
رئيس طرابزون يبرر موقف المدرب وينتقد التحكيم
تحدث أرطغرل دوغان عن انفعال المدرب عقب الهزيمة الأوروبية، مشيرًا إلى أن سوء التحكيم كان سببًا رئيسيًّا في تفاقم حالة الغضب.
وقال دوغان في تصريحات تلفزيونية لصالح "اتش تي سبور": "الهزيمة التي تم تلقيها بالطبع كان هناك تحكيم سيء جدًا في الملعب في الواقع، عندما ننظر إلى البطاقات الحمراء والأهداف وضربة الجزاء وما إلى ذلك كان هناك الكثير من القرارات السيئة، ولكن على أية حال وجدنا أنفسنا مغلوبين".
وأضاف رئيس النادي مبررًا تصرف تكه: "طبيعة إنسان البحر الأسود والهيكل المختلف لطرابزون كما تعلمون، نحن أناس مختلفون، والسيد فاتح تكه نابع من حزنه ولا توجد نية سيئة أبدًا، اتخذ قرارًا لحظيًّا، بالطبع لم يكن صائبًا، تحدثنا معه وهو يدرك بالفعل أن هذا كان خطأ، السيد فاتح تكه صديقنا وأخونا طرابزوني جيد جدًا، لذلك أدرك هو أيضًا الأحداث ونحن نواصل طريقنا، ليس لدينا أي مشكلة".
إشادة بتأقلم صلاح ورسالته بعد الخسارة
أثنى رئيس نادي طرابزون سبور على شخصية محمد صلاح وتفاعله السريع مع جماهير الفريق عقب الإخفاق القاري.
وقال دوغان: "بخصوص محمد صلاح، فقد نشر رسالة على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، ومن يقرأها سيحصل على الجواب بوضوح حول مدى تأقلمه وحبه للفريق، إنه يتمتع بشخصية مذهلة".
وواصل دوغان حديثه عن الاستفادة من خبرات النجم المصري: "ضممنا محمد صلاح وفابينيو ومالينوفسكي، ثلاثة لاعبين سيقودون الفريق بخبرتهم ويساهمون في تطوير أصدقائهم الشباب، لأننا نتحدث عن محمد صلاح، فهل يمكنك جلب لاعب أفضل منه كنموذج يحتذى به للاعب شاب؟ سأستمر في ضم اللاعبين الشباب وتطويرهم، وفي نفس الوقت سيساعدني لاعبون أصحاب مسيرة وكاريزما مثل محمد صلاح وفابينيو ومالينوفسكي".
فابينيو لم يأخذ حقه إعلاميًّا لحساب صلاح
تطرق دوغان إلى أهمية انضمام لاعب الوسط البرازيلي فابينيو، مشيرًا إلى أن الزخم المصاحب لانتقال صلاح حجب جزءًا من الاهتمام المستحق بالصفقة.
وقال رئيس طرابزون: "أما عن فابينيو، فقد كان هو أيضًا نجم عالمي، وربما لم يُسلط عليه الضوء كثيرًا بعد صلاح، لكنه سيحل مشكلتنا في خط الوسط تمامًا".
واختتم دوغان حديثه عن جاهزية اللاعب قائلًا: "مدربنا سعيد جدًا به، وهو جاهز تقريبًا وسيندمج تمامًا مع الفريق خلال أسبوع أو 10 أيام".
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