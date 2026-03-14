رئيس بوروسيا دورتموند يؤكد أن المفاوضات بشأن عقد نيكو شلوتربيك لا تزال جارية في ظل اهتمام ريال مدريد وليفربول به

وفي حديثه لصحيفة«روهر ناخريشتن»، أكد ريكن أن العلاقة بين النادي واللاعب لا تزال قوية، على الرغم من عدم التوقيع على العقد في الوقت الحالي. وأوضح المسؤول التنفيذي البالغ من العمر 49 عامًا: «ما زلنا نجري حوارًا جيدًا ووديًا مع نيكو. وهذا يدل على التقدير المتبادل لأننا نتفق تمامًا في هذا الشأن. كما أن لدينا توقعات مشتركة ونتصرف وفقًا لها».

على الرغم من أن نبرة المناقشات إيجابية، إلا أن النادي يدرك أنه لا يمكنه ترك الوضع على ما هو عليه إلى ما لا نهاية. من المقرر أن تنتهي صلاحية العقد الحالي لشلوتربيك في صيف عام 2027، لكن مسؤولي بوروسيا دورتموند يضغطون من أجل اتخاذ قرار في أقرب وقت ممكن للسماح بالتخطيط لتشكيلة الفريق. ويأملون في تجنب الدخول في السنة الأخيرة من عقده، الأمر الذي من شأنه أن يضعف موقفهم التفاوضي بشكل كبير في حال أبدى أحد الأندية الأوروبية الكبرى اهتمامه به خلال فترة الانتقالات المقبلة.