"الأموال السعودية قد تغري كين" .. رئيس بايرن ميونيخ يفجر مفاجأة بخصوص مستقبل النجم الإنجليزي
مجلس إدارة بايرن ميونيخ يتوخى الحذر من الثروة السعودية
لقد كان كين بمثابة مفاجأة سارة منذ انتقاله إلى ملعب أليانز أرينا، لكن هونيس أقر بأن أقوى الروابط المهنية قد تتعرض للاختبار في مواجهة القوة المالية للدوري السعودي للمحترفين. ورغم أن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا لا يزال مرتبطًا بعقد طويل الأمد، فإن حجم الاستثمارات الهائل القادم من منطقة الخليج لا يزال موضوع نقاش داخل مجلس إدارة بايرن ميونيخ.
إغراء سعودي يلوح في الأفق أمام كين
وفي حديثه إلى مجلة «كيكر»، تطرق هونيس إلى احتمال تلقي عرض مغري للاعب الهجوم الأسطوري. وقال هونيس: «لم يستخدم حق الفسخ المنصوص عليه في عقده، مما يعني أنه مرتبط بالتأكيد بالنادي حتى صيف عام 2027. وما أسمعه وأشعر به هو أنه وعائلته يشعرون براحة تامة هنا. لا يمكنك أن تعرف متى سيأتي سعودي ويضع الكثير من المال على الطاولة... لكنه يشعر بأنه في وطنه تماماً"، صرح هونيس.
قدرة كين على التحمل ولياقته البدنية الفائقة
على الرغم من التكهنات حول احتمال رحيله، فإن هونيس مقتنع بأن كين لا يزال أمامه سنوات عديدة في قمة كرة القدم الأوروبية. وغالبًا ما يُشار إلى تفاني المهاجم في الحفاظ على لياقته البدنية باعتباره السبب الذي يجعله قادرًا على محاكاة نجوم كبار آخرين استمروا في تقديم أداء جيد حتى أواخر الثلاثينيات من عمرهم. وفي الواقع، لعب كين بالفعل 3195 دقيقة مع بايرن ميونيخ هذا الموسم، مما يؤكد مكانته كعضو لا غنى عنه في التشكيلة الأساسية. وأشاد هونيس بعادات المهاجم المهنية، قائلاً: "يمكن لهاري كين أن يلعب على هذا المستوى لمدة ثلاث أو أربع سنوات أخرى على الأقل، لأنه محترف مثالي يعتني بجسده. إنه دائمًا في غرفة العلاج مع أخصائيي العلاج الطبيعي".
- Getty Images Sport
التوازن بين الأرقام القياسية ونجاح الفريق
على أرض الملعب، يخوض كين حالياً سباقاً مع الزمن ليدخل اسمه في سجلات التاريخ. بعد انطلاقة مذهلة للموسم، يقترب كين من الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد، والذي يحمله حالياً نجم بايرن ميونيخ السابق روبرت ليفاندوفسكي.
ومع ذلك، حذر لاعب وسط بايرن السابق ديدي هامان من إعطاء الأولوية لرقم الأهداف على حساب نجاح الفريق في البطولات الأوروبية. مع استعداد بايرن لمواجهة قوية في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، سيكون الحفاظ على لياقة كين أمراً بالغ الأهمية. وقال هامان لشبكة سكاي: "أعتقد أن بايرن وكين سيحققان فائدة كبيرة إذا وضعا هذا الرقم القياسي جانباً. لأنه من المهم أن يتأهلا إلى الدور التالي في دوري أبطال أوروبا - والأفضل أن يتأهلا إلى الدور الذي يليه، وأن يفوزا بدوري أبطال أوروبا".