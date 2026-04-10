رئيس بايرن ميونيخ يستبعد بشكل قاطع رحيل مايكل أوليسي وسط شائعات عن انتقاله إلى ريال مدريد مقابل مبلغ ضخم
إيبرل يوجه «لا» قاطعة إلى المهتمين المحتملين
الرسالة الصادرة من ملعب أليانز أرينا واضحة وحازمة: أوليسي ليس للبيع. في مقابلة أجراها مؤخرًا مع قناة "سكاي ألمانيا"، سُئل المدير الرياضي لبايرن ميونيخ بشكل مباشر عن مستقبل اللاعب الفرنسي في أعقاب موجة من التكهنات التي ربطت اسمه بالانتقال إلى ملعبي البرنابيو وأنفيلد.
كان رد إيبرل قصيرًا ومباشرًا. عندما سُئل عما إذا كانت هناك أي احتمالية لرحيل الجناح، أجاب اللاعب البالغ من العمر 52 عامًا: "لا، الأمر بسيط نسبيًا: لا." لم يكن بإمكان رئيس بايرن صياغة موقف النادي بشكل أوضح من ذلك، مما أنهى فعليًا أي آمال قد تكون لدى الأندية المنافسة في انتزاع لاعب كريستال بالاس السابق من بايرن هذا الصيف.
رفض عرض ريال مدريد الضخم
كان نادي ريال مدريد هو الأكثر تداولاً في الأخبار باعتباره من أشد المعجبين باللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، حيث زعم البعض أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز كان مستعداً للموافقة على عرض مالي خيالي. وقد أُشير إلى أن بطل الدوري الإسباني كان مستعداً لدفع ما يصل إلى 165 مليون يورو (144 مليون جنيه إسترليني/194 مليون دولار) لضمان التعاقد مع أوليسي.
ومع ذلك، لا يزعج بايرن ميونيخ هذه الأرقام. فقد خلصت المناقشات الداخلية في مقره الرئيسي، وفقاً للتقارير، إلى أن حتى المبالغ الفلكية لن تكون كافية لإغرائه بالبيع. مثل هذا الموقف نادر في سوق الانتقالات الحديثة، لكنه يؤكد مدى أهمية أوليسي بالنسبة للنادي من أجل نجاحه في المستقبل.
مشروع طويل الأمد في ميونيخ
حرص إيبرل على التأكيد على أن النادي يعتبر أوليسي عنصراً أساسياً في التشكيلة التي يتم بناؤها تحت قيادة فينسنت كومباني. وقال إيبرل خلال المقابلة: "لدينا مشروع طويل الأمد. مايكل يشعر براحة تامة. ويمكنك أن ترى أن الفريق قادر على تحقيق النجاح". ويعتقد المدير الرياضي أن البيئة الحالية للاعب مثالية لتطوره.
وأشار رئيس بايرن أيضًا إلى أن أداء النادي على أرض الملعب هو الذي سيحدد قدرته على الاحتفاظ بمثل هؤلاء النجوم. وأضاف: "إذا لعبنا كرة القدم بهذه الطريقة، فلن يكون هناك مجال لغير ذلك".
كواليس توقيع عقد أوليسي
وبينما كان يتطلع إلى المستقبل، توقف إيبرل لحظة للتفكير في مدى سلاسة اندماج أوليسي في النادي منذ البداية. وكشف المدير الرياضي أن المفاوضات الأولية كانت بسيطة للغاية، مما مهد الطريق لسعادة اللاعب الحالية في ألمانيا. وقال المدير الرياضي: "كانت المحادثة الأولى مريحة للغاية. أجرينا مكالمة مع جميع الأطراف المعنية وتحدثنا كثيرًا عن الأمور الرياضية".
ولا تزال السرعة التي تم بها إبرام الصفقة مصدر فخر لإدارة بايرن. وأشار إيبرل: "عندما أُبلغنا أن مايكل يتخيل نفسه في بايرن، جلسنا معاً وكان كل شيء متناغماً للغاية منذ البداية".