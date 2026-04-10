رئيس بايرن ميونيخ يستبعد بشكل قاطع رحيل مايكل أوليسي وسط شائعات عن انتقاله إلى ريال مدريد مقابل مبلغ ضخم

الرسالة الصادرة من ملعب أليانز أرينا واضحة وحازمة: أوليسي ليس للبيع. في مقابلة أجراها مؤخرًا مع قناة "سكاي ألمانيا"، سُئل المدير الرياضي لبايرن ميونيخ بشكل مباشر عن مستقبل اللاعب الفرنسي في أعقاب موجة من التكهنات التي ربطت اسمه بالانتقال إلى ملعبي البرنابيو وأنفيلد.

كان رد إيبرل قصيرًا ومباشرًا. عندما سُئل عما إذا كانت هناك أي احتمالية لرحيل الجناح، أجاب اللاعب البالغ من العمر 52 عامًا: "لا، الأمر بسيط نسبيًا: لا." لم يكن بإمكان رئيس بايرن صياغة موقف النادي بشكل أوضح من ذلك، مما أنهى فعليًا أي آمال قد تكون لدى الأندية المنافسة في انتزاع لاعب كريستال بالاس السابق من بايرن هذا الصيف.