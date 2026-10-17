"أشعر بالأسف" - رئيس بايرن ميونخ يعلق على معاناة فيرتس في ليفربول

استبعد هاينر رئيس بايرن ميونخ التعاقد مع فيرتس رغم بدايته البطيئة في إنجلترا. وكان صانع الألعاب البالغ من العمر 23 عامًا قد انتقل إلى ليفربول قادمًا من باير ليفركوزن في عام 2025، بعد أن بنى سمعة هائلة كأحد أفضل المواهب في الدوري الألماني.

لكن اللاعب الدولي الألماني وجد صعوبة في استعادة ذلك المستوى المبهر على أرض أنفيلد. وقد لفتت متاعبه المتواصلة في الدوري الإنجليزي الممتاز انتباه المتابعين في بلاده، ما أدى إلى تكهنات بأن بايرن ميونخ قد يمنحه طريقًا للهروب.

وسارع هاينر إلى نفي تلك الأنباء، مؤكدًا أن النادي لا يحمل أي نية لتقديم عرض للتعاقد معه. وبينما يحظى اللاعب بتقدير كبير داخل بايرن ميونخ، فإن النادي لا يدرس إتمام أي صفقة في الوقت الحالي.