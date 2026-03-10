رئيس الدوري الإسباني خافيير تيباس يؤكد تطبيق نظام التسلل الآلي بالكامل في الموسم المقبل

أعرب تيباس عن عدم رضاه عن الأدوات الحالية، مدعيا أن مصطلح "شبه آلي" ينطوي على مستوى من التدخل البشري تفضل الرابطة تجنبه. وشدد رئيس الدوري الإسباني على هدف تحقيق نتائج سلسة وموضوعية مع الحد الأدنى من المعايرة اليدوية لمسؤولي الفيديو. ومن المقرر تطبيق نظام التسلل الآلي بالكامل العام المقبل.

وأوضح تيباس، وفقًا لما نقلته صحيفة ماركا: "نحن نعمل على تنفيذ نظام التسلل التلقائي، وسنرى ما إذا كان جاهزًا للعام المقبل". "حاليًا، هناك نظام شبه آلي، لكنني لا أحب كلمة "شبه". سيتطلب ذلك وضع شريحة داخل الكرة، معتمدة من قبل الفيفا، للكشف عن وقت ضرب الكرة. وهذا يتطلب نظام كاميرات خاص في الملاعب. سيكون نظام تسلل آلي، مما يلغي الحاجة إلى الإطارات الشهيرة. لا تزال الموافقة قيد الانتظار، وكذلك مراجعة مختلف ماركات الكرات المستخدمة في الدوريات... كل هذا يحتاج إلى التنسيق. لكنه أحد الأهداف التكنولوجية التي نضعها للموسم المقبل".