أصبح نادي أينتراخت فرانكفورت في السنوات الماضية النادي الأكثر نجاحًا في بيع اللاعبين في الدوري الألماني. ففي عام 2023، انتقل راندال كولو مواني إلى باريس سان جيرمان مقابل 95 مليون يورو، وفي يناير 2025، انتقل عمر مارموش إلى مانشستر سيتي مقابل 75 مليون يورو، بينما انتقل هوغو إكيتيكي في الصيف إلى ليفربول مقابل 95 مليون يورو. ومع ذلك، فإن فرانكفورت يتخلف عن توقعاته في الموسم الحالي.

يحتل النادي حالياً المركز السابع في الدوري الألماني، مما يعني أنه سيغيب عن المسابقات الدولية - ما لم يتمكن فريق فرايبورغ، الذي يحتل المركز الثامن، من الفوز في كأس ألمانيا أولاً في نصف النهائي ضد شتوتغارت، ثم في النهائي ضد بايرن ميونيخ أو باير ليفركوزن.

وفي هذا الصدد، صرح هونيس في فعالية نظمتها مدرسة فرانكفورت للتمويل والإدارة: "أنا شخصياً لست من أشد المؤيدين لبيع اللاعبين الجيدين. وأقول دائماً في بايرن ميونيخ: نحن نادٍ يشتري اللاعبين وليس نادٍ يبيعهم." وأضاف موجهاً كلامه إلى المتحدث باسم مجلس إدارة فرانكفورت أكسل هيلمان: "سوف يدرك أكسل هيلمان أيضاً أنه على المدى الطويل، فإن كل عملية بيع تؤدي إلى فقدان جزء من جوهر النادي. من الجميل أن تحصل على 50 أو 60 مليون يورو، ولكن ما هي العواقب؟"