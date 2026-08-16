توالت الإشادات بالحارس الشاب حامد الشنقيطي عقب تألقه الكبير ضد ناديه السابق الاتحاد مع الخلود في افتتاح الدوري السعودي للفريقين مساء السبت.
"موهبة سعودية حصلت على الفرصة" .. رئيس الخلود يوجه رسالة إلى الاتحاد بخصوص الشنقيطي
ماذا فعل الشنقيطي؟
نجح الخلود في الصمود وإجبار المضيف الاتحاد على ملعب الإنماء في جدة على التعادل بهدف لمثله مساء السبت في انطلاق مباريات الفريقين بدوري روشن.
ويدين الضيوف بالفضل للحارس الشاب بفضل تصدياته المميزة، والتي بلغت أربع تصديات، وأبرزها تصديه لركلة جزاء من زميله السابق في الاتحاد حسام عوار.
ماذا قيل عن الشنقيطي؟
حساب الناقل الرسمي لدوري روشن "ثمانية" احتفى بتألق الشنقيطي عبر فيديو خاص استعرض تألقه ضد الاتحاد، وعنون نجاحه في إثبات نفسه ضد ناديه السابق.
مالك الخلود "بن هاربورج" قام بإعادة نشر الفيديو عبر حسابه على إكس وكتب: "هذا مايحدث عندما تعطي الموهبة السعودية الشابة الفرصة كاملة".
مستقبل الشنقيطي
وانتقل صاحب الواحد وعشرين عامًا هذا الصيف فقط لصفوف الخلود على سبيل الإعارة من الاتحاد حتى نهاية الموسم.
ويأمل الحارس الشاب الذي سبق ومثل الشباب والهلال على مستوى الشباب أن يثبت أحقيته باللعب أساسيًا في صفوف الخلود قبل العودة لناديه الأصلي الاتحاد الموسم المقبل، إذ لعب الموسم الكامل بأكمله فقط مباراتين في كل المسابقات بقميص "العميد".
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