رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) يتحدث عن كأس الأمم الأفريقية في المغرب: "رسالتي إلى السنغال؟ نحن جميعاً أفارقة، ويجب أن يوحدنا كرة القدم. سنحترم قرار محكمة التحكيم الرياضية"

لا تزال قضية منح كأس الأمم الأفريقية للمغرب دون إجراء مباريات تثير الجدل.

على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد اليوم، تحدث رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي عما حدث في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية (TAS) الذي طلبته السنغال.

وفيما يلي نص كلمته: "علينا أن نطوي هذه الصفحة. علينا أن نواصل العمل من أجل تطوير كرة القدم. علينا أن ندعم كل دولة ستشارك في كأس العالم. رسالتي إلى السنغاليين هي: نحن معكم، ونؤيدكم. نحن جميعًا أفارقة. وقد وجهت نفس الرسالة إلى المغاربة. يعيش العديد من السنغاليين في المغرب. لن نستخدم كرة القدم لتقسيم الناس، بل يجب أن تكون وسيلة للتوحيد".