ريو نغوموها «لا يُصدق!» - أندي روبرتسون يقول إن لاعب ليفربول الشاب كان محقاً في عدم الاستماع إليه، حيث يرى الظهير أن «مستقبلاً باهراً» ينتظر الجناح
نغوموها يحتل مركز الصدارة في أنفيلد
يواصل جيل المستقبل في ليفربول احتلال عناوين الصحف، ويُعد نغوموها أحدث الأسماء التي تتردد على ألسنة الجميع بعد دوره البارز في الفوز 2-0 على فولهام. وفي ثاني مباراة له كأساسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، أظهر الجناح البالغ من العمر 17 عامًا بالضبط سبب كل هذا الحماس المحيط بتطوره، حيث كسر التعادل بلمسة فردية رائعة في الدقيقة 36.
كان الهدف بمثابة إنهاء كلاسيكي لجناح، حيث انطلق نغوموها إلى الداخل وسدد كرة منحنية دقيقة في الزاوية البعيدة، مما ساعد الريدز على العودة إلى طريق الانتصارات بعد سلسلة من النتائج الصعبة، وأثار إعجاب اللاعبين الكبار في الفريق بهدوء هذا الشاب.
تجاهل نصيحة روبرتسون كان في صالح الجميع
وفي حديثه إلى قناة "سكاي سبورتس" بعد صافرة النهاية، كشف روبرتسون أنه كان يحاول في الواقع توجيه اللعب قبل أن يأخذ نغوموها زمام الأمور بيده. واعترف اللاعب الدولي الاسكتلندي بأن قرار المراهق بتجاهل انطلاقته كان القرار الصحيح، مما أدى إلى تسجيل الهدف الأول في المباراة.
"إنه لاعب لا يصدق. هذا يوضح أنه في بعض الأحيان لا يجب الاستماع إلى اللاعبين ذوي الخبرة، فقد كنت أصرخ عليه لأخبره أنني سأقوم بالتداخل. ثم ذهب وقطع إلى الداخل، وكان هدفاً رائعاً وأداءً رائعاً منه. إنه يستمر في التعلم والاستماع، إنه فتى رائع. من دواعي سروري العمل معه ومع تري [نيوني]، وهما يستمعان إلى جميع اللاعبين. يمكنك أن ترى أنهما يتحسنان طوال الوقت. أمامه مستقبل كبير، لكن حالته الحالية جيدة جدًا أيضًا"، قال روبرتسون.
نهاية حقبة لأسطورة ليفربول
كانت المباراة أيضًا مؤثرة بالنسبة لروبرتسون، الذي أكد مؤخرًا أنه سيودع مسيرته في أنفيلد بنهاية الموسم. بعد تسع سنوات حافلة بالألقاب في ميرسيسايد، يصر نائب قائد الفريق على الاستمتاع بكل ثانية متبقية له بالقميص الأحمر، لا سيما وهو يشاهد حقبة جديدة تبدأ في التبلور تحت أضواء أنفيلد.
وفي معرض حديثه عن علاقته العاطفية بالنادي، قال روبرتسون: "كنت أعلم أن أغنيتي ستُغنى عدة مرات. هذا النادي يعني لي كل شيء. هذه حقيقة. لقد قضيت هنا تسع سنوات. كنت صبياً في يوم من الأيام. والآن أصبحت رجلاً هنا. هذا النادي صنعني وأصبح ما أنا عليه الآن، وأنا مدين له بالكثير. سأحاول فقط الاستمتاع بكل دقيقة أقضيها في هذا النادي. عندما أبدأ المباراة، أحاول فقط الاستمتاع بها."
مستقبل مشرق لشباب «الريدز»
كما انضم قائد ليفربول فيرجيل فان ديك إلى صفوف المديح الموجه إلى نغوموها عقب الأداء المتميز الذي قدمه الشاب. وسلط اللاعب الهولندي الضوء على أهمية التأثير الذي أحدثه المراهق، وشدد على ضرورة أن يظل مركزاً على تطوير مستواه.
وفي تصريحاته بعد المباراة، قال فان ديك: "آمل أن يكون أمامه مستقبل مشرق، الأمر يعود إليه وإلى من حوله. قدم مباراة جيدة. سجل هدفاً مهماً والآن ننتقل إلى المباراة التالية. تسجيل الهدف الأول أمر مهم. لعبنا ضد فريق فولهام الذي لم يلعب منذ فترة، لذا كان من الممكن أن يفاجئنا بأي شيء اليوم. كان علينا أن نكون مستعدين وصبورين. كان الشوط الأول جيداً، وفي الشوط الثاني بدأ التعب يظهر قليلاً، لكن هذا أمر طبيعي. أنا سعيد بالحفاظ على شباكنا نظيفة وبمعدل العمل الذي أظهرناه. إنها مجرد فوز، وعلينا أن نواصل المسيرة".