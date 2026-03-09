صراع "منبوذي" الهلال: لودي يخرج أسوأ ما فيه بعد الدقيقة 90 .. ومعركة البرازيل تؤكد "نحس" بيريرا

عزيزي القارئ، إذا كنت من مدينة فلورنسا الإيطالية، فحتمًا تعرف لعبة "كالتشيو ستوريكو"، التي يتصارع فيها لاعبون في ملعب يشبه كرة القدم، ويذهب كل لاعب لإلقاء الكرة في مرمى الآخر، ولكن حتى يصل إليها، فإنه يخلف معركة تكسير العظام، تشهد فيه لكمات وضربات بالقدم وتثبيت الجسد في الأرض.
ماذا، لست من فلورنسا؟ لا يهم، يكفي أن تشاهد مباراة نهائي كأس مينيرو في البرازيل، وتحديدًا في لحظاتها الأخيرة، لتجد أمامك معركة طاحنة، بين لاعبي الفريقين، أسفرت عن طرد "23" لاعبًا، ويكفي أن تشاهد تحفيزهم للقتال، ورفع قبضة اليد، في مواجهة تحمل طابع "إكس هلالي".
