Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro League
تعلم من درس رينان لودي.. الهلال يضحي بمبلغ ضخم لتجنُب "المعارك القانونية" مع نجمه

شهد مسلسل مستقبل النجم الأوروجوياني داروين نونيز، مع عملاق الرياض الهلال، حلقة جديدة في الساعات القليلة الماضية.

نونيز البالغ من العمر 26 سنة، انضم إلى الهلال صيف 2025، قادمًا من العملاق الإنجليزي ليفربول؛ إلا أنه لم يقدّم المستوى المأمول منه، ليتم رفع اسمه "محليًا" في يناير الماضي.

    داروين نونيز سيتحصل على "مبلغ ضخم" من الهلال مقابل الرحيل

    وفي هذا السياق.. تحدث الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، عن اتفاق عملاق الرياض الهلال مع المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز؛ لـ"فسخ عقده" مع الفريق الأول لكرة القدم، في هذا الصيف.

    ووفقًا لـ"توك سبورت" في الساعات القليلة الماضية؛ طلب نونيز من الإدارة الهلالية الرحيل في الميركاتو الشتوي الماضي، قبل أن يجدد طلبه في الصيف الحالي.

    وهُنا.. كشف القحطاني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، عن أن الهلال سيدفع مبلغًا ضخمًا للمهاجم الأوروجوياني؛ مقابل الرحيل عن صفوف الفريق، هذا الصيف.

  • الهلال تعلم من درس رينان لودي جيدًا!

    واستكمالًا لتغريدته.. اعتبر الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني أن سداد عملاق الرياض الهلال، مبلغًا ضخمًا لمهاجمه الأوروجوياني داروين نونيز، مقابل فسخ العقد بـ"التراضي"؛ أفضل من الدخول في معارك قانونية معه، مثل أزمة الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي.

    لودي فسخ عقده مع الهلال، بعدما علم بقرار الإدارة الهلالية، برفع اسمه من "القائمة المحلية" للفريق الأول؛ لتصل القضية الآن إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في انتظار البت بخصوصها.

    وعن ذلك يقول القحطاني: "وصول قضية نونيز إلى (فيفا)، مثل ما حدث مع لودي؛ قد يُكلف الهلال مبالغ أضخم، مع التأثير على سمعة الكرة السعودية".

    وبناء على ذلك.. شدد الإعلامي الرياضي على أن قرار الهلال "صائب"؛ لأن الإدارة تعلّمت من درس لودي، ولم تكرر نفس الخطأ.

    مسيرة داروين نونيز مع الهلال

    صفقة نونيز كلفت خزينة الهلال، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ53 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2028.

    صفقة نونيز كلفت خزينة الهلال، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ53 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2028.

    ومع الهلال.. لعب المهاجم الأوروجوياني 24 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ حيث سجل 9 أهداف فقط، مع صناعة 5 تمريرات حاسمة.

    وتم رفع اسم نونيز من "القائمة المحلية"، في الميركاتو الشتوي الماضي؛ وذلك بعدما تعاقد الزعيم الهلالي مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، قادمًا من عملاق جدة الاتحاد.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    يُعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 23 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 31 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

