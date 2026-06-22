ريمونتادا أمام نيوزيلندا | ادخلوا أسلحتكم لجيوبكم من جديد.. حسام حسن عالج الداء التاريخي لمنتخب مصر!

انقلبت تفاصيل المواجهة رأسًا على عقب في النصف الثاني من اللقاء بفضل النقلة العبقرية التي أحدثها حسام حسن في تفعيل الجبهة اليمنى، والتي أسفرت عن تسجيل هدفين رائعين حولا التأخر إلى انتصار مدوٍ.

وجاء السر كله في التحركات الذكية والديناميكية للاعب إمام عاشور، والذي نجح في خلخلة المنظومة الدفاعية لنيوزيلندا بشكل كامل بعد أن تحرر من الجانب الأيسر وحرر معه التشكيلة كاملة، بعدما انتقل مرموش من العمق للجانب الأيسر وانضم زيكو لصلاح في العمق، وهو ما صنع عدة محطات للتمرير من الخط الخلفي والوسط، بدلًا من الحالة السيئة التي كان عليها بناء الهجمة في الشوط الأول.

في اللقطة الأولى عند الدقيقة 58 تحرك إمام نحو العمق بذكاء شديد ساحبًا معه المدافعين كالمغناطيس، مما فرغ المساحة وسمح لمصطفى زيكو بوضع رأسية رائعة في الشباك معلنًا التعادل.

وفي اللقطة الثانية عند الدقيقة 67، كرر إمام المناورة بشكل عكسي بعدما تحرك نحو الطرف ليموه بسحب أعين المدافعين وتشتيت انتباههم، مما أتاح لمحمد صلاح ومصطفى زيكو حرية كاملة في تبادل الكرة بالعمق لتصل التمريرة الحريرية من زيكو إلى صلاح الذي أودعها الشباك ببراعة معلنًا الهدف الثاني.



