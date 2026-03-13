Goal.com
مباشر
Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

ترجمه

ريس جيمس يلتزم بمستقبل طويل الأمد مع تشيلسي بعقد جديد

أكد ريس جيمس مجددًا مكانته كقلب تشيلسي بوضع توقيعه على عقد جديد مدته ست سنوات. القائد البالغ من العمر 26 عامًا، والذي يلعب مع البلوز منذ أن كان في السادسة من عمره، سيبقى الآن في ستامفورد بريدج حتى صيف 2032. يضمن هذا الاتفاق التاريخي أن خريج الأكاديمية سيقضي سنوات ذروة مسيرته في غرب لندن كركيزة أساسية لمشروع النادي طويل الأمد.

  • القائد يلتزم برؤية تمتد لعقد من الزمن

    كان العقد السابق للمدافع الشهير من المقرر أن ينتهي في عام 2028، ولكن وفقًا لموقع The Athletic، فإن هذا التمديد الجديد يجعله متوافقًا مع هيكل الأجور التحفيزي الذي طبقته المجموعة المالكة الحالية. كان جيمس آخر لاعب في تشكيلة الفريق الأول لا يزال يلعب بموجب الشروط التي تم تحديدها خلال الإدارة السابقة، ويضمن هذا التطور أن جميع اللاعبين الأساسيين أصبحوا الآن متوافقين مع النموذج المالي الجديد للنادي. بعد أن تولى شارة القيادة عقب رحيل سيزار أزبيليكويتا في عام 2023، فإن قرار تأمين سنوات ذروة أدائه في ستامفورد بريدج يمثل دفعة كبيرة لإدارة البلوز.

    • إعلان
  • Chelsea v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    الولاء للشارة يظل هو الأولوية القصوى

    وأفادت التقارير أن عملية التفاوض جرت بسرعة، مما يعكس الروابط العميقة بين اللاعب ونادي طفولته. وقد أعرب جيمس مرارًا وتكرارًا عن رغبته في البقاء مع تشيلسي طوال مسيرته الكروية، حيث صرح سابقًا بأنه سيكون "سعيدًا" بالبقاء. وبصرف النظر عن فترة الإعارة للتطوير في ويجان أتلتيك في موسم 2018-2019، فقد ظل لاعباً أساسياً في تشكيلة تشيلسي. ومع 225 مباراة و16 هدفاً و31 تمريرة حاسمة في رصيده، أصبح دوره كقائد داخل الملعب وخارجه لا غنى عنه لهوية النادي.

  • الطموحات الدولية وخزانة الجوائز

    وبصرف النظر عن تأثيره على الصعيد المحلي، يُنظر إلى جيمس بشكل متزايد على أنه الخيار الأول للمدرب الإنجليزي توماس توخيل في مركز الظهير الأيمن استعدادًا لكأس العالم المقبلة. وعلى الرغم من تاريخه الحافل بالإصابات المحبطة، خاض المدافع 35 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، مما أظهر قيمته عندما يتم إدارة دقائق لعبه بشكل سليم. وقد توجت مسيرته بالفعل باللقب، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا 2021 وكأس السوبر الأوروبي 2022. ويراهن تشيلسي على جيمس لقيادة الفريق للعودة إلى المستوى الرفيع، ليضيف إلى الرؤوس الخمس التي ساعد في تحقيقها بالفعل.

  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    اختبارات حاسمة في الدوري وفي البطولات الأوروبية

    تأتي هذه الأخبار في وقت مناسب لفريق تشيلسي، الذي يحتل حالياً المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز. وسيقود جيمس الفريق في مباراة حاسمة على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل، بهدف تعزيز آمال الفريق في حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا. وسيكون التحدي الحقيقي في منتصف الأسبوع، عندما يواجه «البلوز» فريق باريس سان جيرمان في مباراة الإياب ضمن دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. بعد الهزيمة 5-2 في مباراة الذهاب يوم الأربعاء، يجب على جيمس أن يحفز الفريق على تحقيق عودة تاريخية إذا أراد تشيلسي التأهل إلى الدور التالي من كأس أوروبا.

الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي crest
تشيلسي
تشيلسي
نيوكاسل يونايتد crest
نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
0