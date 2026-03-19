Italy v Norway - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

ريتيغي مرشح للانضمام إلى ميلان، باديلج: "لن يسجل 40 هدفاً، لكنه سيحرز تلك الـ15 هدفاً الحاسمة للفوز بلقب الدوري"

رأي قائد فريق جنوة، الذي ارتدى قميصه المهاجم السابق لفريق أتالانتا والقدسية في بداياته بالدوري الإيطالي

 تحدث ميلان باديلج، لاعب خط الوسط السابق في جنوة الذي لعب مع ماتيو ريتيغي في موسم 2023/24 مع جنوة، إلى صحيفة «توتوسبورت» بشأن الشائعات التي تشير إلى أن المهاجم السابق في تيغري أصبح هدفاً لميلان في الصيف المقبل:

"لاعب مثله، في فريق قوي مثل الروسونيري، الذي يزود المهاجمين بالكرات داخل منطقة الجزاء، يمكنه إبراز قدراته. بالنسبة لي، فهو بالتأكيد قادر على أن يكون المهاجم رقم 9 في ميلان. الهدف يجري في عروقه".  

  • فريق ريتيجوي الأحمر والأزرق

    "على الصعيد الكروي، احتاج إلى بعض الوقت للتأقلم، كأي لاعب آخر، حتى يتأقلم مع الدوري الإيطالي، وطريقة الحياة هناك، وكيفية ممارسة كرة القدم، والتدريب. في الواقع، وصل بعد عام ونصف من العمل المتواصل، بين مبارياته مع النادي والمنتخب الوطني. تعرض لإصابة بسيطة أبعدته عن الملاعب لبضعة أسابيع. وبمجرد تعافيه، أحدث فرقًا، حتى على مستوى الأداء. لم يظهر كنجم، لكن كان من الواضح أن لديه شخصية مهمة. تلك التي أتصور أن المهاجم رقم 9 يجب أن يتمتع بها. إنه لاعب يريد أن يحدث فرقًا في المباريات ويجعلك تفوز بها أيضًا. كان متواضعًا خارج الملعب ويتحمل مسؤولياته عندما يلعب".


    "بصراحة، أعتقد أن تحسنه ظهر بوضوح في الموسم التالي مع أتالانتا. لم تكن قدراته معنا موضع شك، لكننا كنا فريقًا صعد للتو من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى. كنا أقوياء، لكننا لم نكن ندرك تمامًا مدى قوتنا. كان النهج الأولي في الدوري يركز أكثر على عدم استقبال الأهداف، بدلاً من تسجيلها. لهذا السبب كان الأمر أصعب قليلاً بالنسبة لريتيغي. ربما كان يتوقع أن يكون أكثر حضوراً في منطقة الجزاء، حيث يكون مدمراً تماماً. بدلاً من ذلك، خاصة في البداية، كان عليه مطاردة المدافعين المنافسين، والبقاء خلف الكرة، والمساعدة كثيراً في المرحلة الدفاعية. وقد ساعده هذا على أن يصبح أقوى في العام التالي".  

  • ماذا لو انتقل إلى ميلان؟

    "نعم، إنه جاهز للانضمام إلى ميلان. إنه يشعر بقدرته على التسجيل. إنه مهاجم قادر، عندما تكون المباراة راكدة ولا يحدث فيها شيء يذكر، على إعطاء دفعة مفاجئة. إنه لاعب يوجه مسار المباراة بفضل فعاليته. يمكنه أن يصنع الفارق بفضل شغفه بالهدف وقدرته على التسجيل. قد يفوز مرة أخرى بلقب هداف الدوري، لكن المهم هو أنه قادر على تسجيل تلك الأهداف الخمسة عشر الحاسمة التي تجلب لك النقاط الحاسمة. في أتالانتا، تألق على مستوى التسجيل وسجل الكثير من الأهداف. في ميلان، الذي ربما يلعب بطريقة أكثر تحفظًا، قد يكون حاسمًا في تلك المباريات المتوازنة والمتكافئة، حيث تحتاج إلى اللعب لتكون حاسمًا. هذا هو جمال كرة القدم أيضًا، لأن هناك العديد من الطرق وأساليب اللعب التي يمكنك الفوز بها. ربما لن يسجل ريتيغي 40 هدفًا في ميلان، لكنه قد يفوز بالدوري بفضل تلك الأهداف الـ15 المهمة للغاية التي ستكون ذات قيمة كبيرة للفريق. في هذا الصدد، سأكشف لك شيئًا: ماتيو ليس أحد هؤلاء المهاجمين الكلاسيكيين الذين يشعرون بالسوء إذا لم يسجلوا. إنه يفضل نتيجة الفريق على المجد الشخصي. إذا سجل هدفًا، لكن الفريق خسر، فهو حزين في كل الأحوال. على العكس، إذا لم يسجل، لكن الفريق هزم المنافسين، فهو سعيد".

ميلان
تورينو