ريتشارليسون يكشف عن عدة صفقات انتقال فاشلة إلى باريس سان جيرمان ورغبته في اللعب مع نيمار خلال أزمة رحيل كيليان مبابي

كشف ريتشارليسون النقاب عن الأحداث الدرامية التي جرت وراء الكواليس، والتي كادت أن تدفعه إلى الانتقال من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الدوري الفرنسي. وأوضح اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، الذي انضم إلى توتنهام قادمًا من إيفرتون في صيف عام 2022 مقابل مبلغ يقارب 50 مليون جنيه إسترليني، أن انتقاله المحتمل إلى العاصمة الفرنسية كان مرتبطًا بشكل مباشر بمسلسلات الانتقالات المطولة التي شملت مبابي ورحيله في نهاية المطاف إلى ريال مدريد.

وفي حديثه إلى مجلة "فرانس فوتبول" حول مدى قربه من الانتقال، قال ريتشارليسون: "لقد تواصلت مع باريس سان جيرمان في عدة مناسبات. في كل مرة كان مبابي على وشك الرحيل، كان المسؤولون يتواصلون معي. وفي إحدى المرات، ذهب وكيل أعمالي إلى مكاتب النادي في باريس لمناقشة الأمور".