ريتشارليسون يكشف عن عدة صفقات انتقال فاشلة إلى باريس سان جيرمان ورغبته في اللعب مع نيمار خلال أزمة رحيل كيليان مبابي
صلة مبابي بباريس
كشف ريتشارليسون النقاب عن الأحداث الدرامية التي جرت وراء الكواليس، والتي كادت أن تدفعه إلى الانتقال من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الدوري الفرنسي. وأوضح اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، الذي انضم إلى توتنهام قادمًا من إيفرتون في صيف عام 2022 مقابل مبلغ يقارب 50 مليون جنيه إسترليني، أن انتقاله المحتمل إلى العاصمة الفرنسية كان مرتبطًا بشكل مباشر بمسلسلات الانتقالات المطولة التي شملت مبابي ورحيله في نهاية المطاف إلى ريال مدريد.
وفي حديثه إلى مجلة "فرانس فوتبول" حول مدى قربه من الانتقال، قال ريتشارليسون: "لقد تواصلت مع باريس سان جيرمان في عدة مناسبات. في كل مرة كان مبابي على وشك الرحيل، كان المسؤولون يتواصلون معي. وفي إحدى المرات، ذهب وكيل أعمالي إلى مكاتب النادي في باريس لمناقشة الأمور".
السعي وراء حلم اللعب مع نيمار
كان الانتقال إلى باريس سان جيرمان سيمثل بالنسبة لريتشارليسون أكثر من مجرد قفزة إلى مستوى أعلى من المنافسة؛ فقد كان فرصة ليربط مسيرته مع ناديه بنجمه المفضل في المنتخب الوطني. لم يخف مهاجم توتنهام أبدًا إعجابه بنيمار - الذي غادر باريس متجهًا إلى نادي الهلال السعودي في صيف عام 2023 - بل ذهب إلى أبعد من ذلك حيث أدرج نجم برشلونة السابق في وشم ضخم على شكل لوحة جدارية على ظهره.
اعترف ريتشارليسون بأن احتمال اللعب مع مواطنه كان عاملاً محفزاً رئيسياً خلال المفاوضات. "أردت الذهاب إلى هناك، وتحدثنا عن ذلك مع نيمار خلال تجمعات المنتخب البرازيلي. لم ينجح الأمر، للأسف، وهذا مؤسف. كان من الرائع أن ألعب في باريس معه ومع البرازيليين الآخرين"، اعترف.
تحية إلى أساطير كرة القدم البرازيلية
إن شغف المهاجم بتاريخ منتخب "السيليساو" مكتوب حرفياً على جلده. وبعيداً عن صفقات الانتقالات التي لم تكتمل، تحدث ريتشارليسون عن الوشم الشهير الذي يظهر فيه إلى جانب نيمار وأسطورة البرازيل رونالدو، مؤكداً على الاحترام العميق الذي يكنه لمن سبقوه في ارتداء القميص الأصفر.
وفي معرض شرحه لهذا التكريم الدائم، قال: "أحب نيمار من كل قلبي. لقد قمت بوشم وجه نيمار على ظهري. كما أن لدي توقيع رونالدو وبيليه. ذات يوم، أخبرني بيليه أنني جعلت البرازيل تبتسم. كان ذلك سحرياً، خاصةً أنه جاء من الملك. قمت بوشم تلك العبارة على ظهري، مع إهدائه".
حالة عدم اليقين في توتنهام وما وراءه
وبينما لم تتحقق أحلامه باللعب في صفوف باريس سان جيرمان، يجد ريتشارليسون نفسه الآن في موقف صعب مع توتنهام. ورغم تسجيله تسعة أهداف هذا الموسم، فإن «السبورز» يعاني حاليًا في منطقة الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لبدء عهد جديد تحت قيادة المدرب الجديد روبرتو دي زيربي.
كما أن مستقبله الدولي لا يزال علامة استفهام مع اقتراب كأس العالم 2026. بعد استبعاده من معسكرات التدريب الأخيرة وعدم مشاركته مع البرازيل منذ أكتوبر، يواجه اللاعب الذي كان يُنظر إليه في يوم من الأيام على أنه خليفة الأساطير التي يحمل اسمها على ظهره معركة شاقة لاستعادة مكانه في تشكيلة المنتخب الوطني.