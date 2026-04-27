Liverpool Richard Hughes Michael Edwards
محمود خالد

وسط تمسك ليفربول ببقائه .. ريتشارد هيوز يوجه طلبًا إلى الهلال، والزعيم يوافق!

مصير فهد المفرج حال التعاقد مع هيوز..

لا تزال هناك علامات استفهام حول مصير منصب المدير الرياضي في نادي الهلال، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسهم فهد المفرج، للتوجه إلى المنتخب السعودي.

الهلال دخل عصرًا جديدًا، بعد توقيع الأمير الوليد بن طلال، رئيس شركة المملكة القابضة، على عقود امتلاك 70% من قيمة النادي، مقابل 30% لصندوق الاستثمارات العامة.

  • صفقة ريتشارد هيوز بين الهلال وليفربول

    وذكرت تقارير في مارس الماضي، بأن إدارة الهلال توصلت لاتفاق مع الإسكتلندي ريتشارد هيوز، المدير الرياضي في نادي ليفربول، من أجل تولي ذات المنصف في قلعة الزعيم، كإجراء تصحيحي، في ظل بحث العملاق السعودي عن مدير رياضي أجنبي، لقيادة دفة الفريق في المرحلة المُقبلة.

    وبلغت المفاوضات حد تقديم عرض رسمي للمدير الرياضي الإسكتلندي، فيما أشار الإعلامي بن جاكوبس، إلى أن مجموعة فينواي الرياضية، المالكة لنادي ليفربول، متمسكة ببقاء ريتشارد هيوز في الموسم المُقبل، وأن المدير الإسكتلندي سيكون مفوضًا لقيادة عملية التجديد للفريق.

  • طلب هيوز إلى الهلال

    في المقابل، أشار الإعلامي حمد الصويلحي، إلى وجود تطورات حول ملف ريتشارد هيوز، مضيفًا أن المفاوضات مع الهلال وصلت إلى مرحلة متقدمة، رغم التقارير المتداولة حول تمسك ليفربول ببقائه في الموسم المُقبل.

    وأوضح الصويلحي، عبر برنامج "دورينا غير"، أن ريتشارد هيوز، طلب تواجد 6 مساعدين معه، حال الإشراف على الإدارة الرياضية، وإدارة الهلال وافقت على طلبه.

    مصير فهد المفرج

    ونوّه الصويلحي بأنه في حالة استقدام ريتشارد هيوز، فإن ذلك يعني عدم تواجد فهد المفرج، المدير التنفيذي لكرة القدم، مع الهلال، أو يكون عمله في إطار إداري، علمًا بأن عقد المفرج ينتهي مع الزعيم، بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

    وذكر الصويلحي بأن فهد المفرج، هو أحد خيارات المنتخب السعودي، مضيفًا أنه تلقى عرضًا من اتحاد الكرة، إلا أن الأمور لم تحسم بعد، كما رجّح بقاء المفرج مع الهلال، واستكمال الست مباريات المتبقية، ثم التوجه للمنتخب حال التوصل لاتفاق رسمي.

  • من هو ريتشارد هيوز؟

    الإسكتلندي ريتشارد هيوز كان لاعبًا سابقًا؛ قبل أن يدخل مجال الإدارة بشكلٍ رسمي، عام 2014.

    وعمل هيوز 10 سنوات كاملة، في منصب "المدير التفني" لنادي بورنموث الإنجليزي؛ حيث لعب دورًا كبيرًا في جلب مجموعة من المواهب البارزة إلى الفريق الأول، رغم الميزانية القليلة.

    وفي صيف 2024.. رحل هيوز عن بورنموث؛ لينضم إلى العملاق الإنجليزي ليفربول، في منصب المدير الرياضي.

    ورغم العمل الكبير والصفقات الضخمة التي قام بها في ليفربول، على مدار العام الماضي؛ إلا أن المدير الرياضي الاسكتلندي تعرض لكثير من الانتقادات، خاصة لتصرفاته الإنسانية.

    ونتذكر أن روب يانسن، وكيل اللاعبين المخضرم، وصف ريتشارد هيوز بـ"الروبوت"، الذي لا يمتلك أي مشاعر؛ وذلك على خلفية أزمة تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح الأخيرة، مع فريق ليفربول الأول لكرة القدم.

    يانسن شدد على أن هيوز، لا يتعاطف مع أي لاعب - مهما كان اسمه -، وهو ما يُسبب بعض المشاكل مثل أزمة صلاح؛ الذي صرح بأنه لم يشعر بالتقدير من ليفربول، أثناء مفاوضات تجديد عقده الأخير - قبل أن تنتهي الخلافات فيما بعد -.

    ما ينتظر الهلال

    ويأمل الهلال في مصالحة جماهيره، عقب صدمة الخروج المبكر من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث غادر البطولة من دور الـ16، إثر الهزيمة أمام السد القطري بركلات الترجيح.

    ويستعد الهلال لملاقاة ضمك، الثلاثاء، ضمن الجولة الثلاثين من دوري روشن، حيث يخوض الزعيم منافسة شرسة على اللقب، بتواجده في وصافة الترتيب، برصيد 68 نقطة، مبتعدًا بفارق ثماني نقاط عن النصر المتصدر، مع تبقي مباراة مؤجلة للزعيم.

  • مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم يُعاني من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 20 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 28 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي، ليحتل وصافة الترتيب، مبتعدًا بفارق ثماني نقاط عن النصر "المتصدر".

    وودع الهلال منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة "مبكرًا"، بعد خسارته أمام السد القطري بركلات الترجيح، بعد مواجهة مثيرة شهدت التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

    ورغم ذلك، إلا أن الهلال يملك فرصة الصعود على منصات التتويج، قبل ختام الموسم، بعد تأهله إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدًا مع الخلود الذي أطاح بالاتحاد، حامل اللقب.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الماضي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

