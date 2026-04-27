الصفقة في مهب الريح.. ريتشارد هيوز يفاجئ الهلال بـ"شرط غريب" بعد الاتفاق على كافة التفاصيل!

لا يزال منصب "المدير الرياضي" لعملاق الرياض الهلال، يسيل الكثير من الحبر، في وسائل الإعلام السعودية.
وعكس أندية السعودية الكبيرة، ظل منصب "المدير الرياضي" خاليًا في الهلال؛ حيث كان الرئيس التنفيذي لفريق الكرة فهد المفرج، يقوم بهذه المهمة.
وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي سيف السيف عن "طلب مفاجئ" من الاسكتلندي ريتشارد هيوز، المدير الرياضي لنادي ليفربول الإنجليزي؛ من أجل تولي نفس المنصب في عملاق الرياض الهلال، خلال الفترة القادمة.
السيف أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، إلى أن هيوز اشترط الإقامة خارج المملكة العربية السعودية؛ إذا تمت الصفقة بشكلٍ رسمي، وتولى منصب المدير الرياضي في الهلال.
واستكمالًا لهذا "الشرط"؛ من المقرر أن لا يأتي المدير الرياضي الاسكتلندي إلى المملكة، إلا لأيام معدودة للغاية.
وأضاف السيف: "بناءً على ذلك.. لن يكون هُناك سوى مساعد واحد فقط في طاقم هيوز؛ هو من سيقيم في السعودية".
لم ينتهِ الأمر هُنا.. الإعلامي الرياضي سيف السيف أكد أن "شرط" المدير الرياضي الاسكتلندي ريتشارد هيوز؛ جاء بعد اتفاقه مع إدارة عملاق الرياض الهلال على كافة التفاصيل، في الأيام الماضية.
وأوضح السيف أن الإدارة الهلالية، من المتوقع أن ترفض هذا "الشرط المستحدث" من هيوز؛ وبالتالي فشل صفقة التعاقد مع المدير الرياضي الاسكتلندي، بنسبةٍ كبيرة جدًا.
الإسكتلندي ريتشارد هيوز كان لاعبًا سابقًا؛ قبل أن يدخل مجال الإدارة بشكلٍ رسمي، عام 2014.
وعمل هيوز 10 سنوات كاملة، في منصب "المدير التفني" لنادي بورنموث الإنجليزي؛ حيث لعب دورًا كبيرًا في جلب مجموعة من المواهب البارزة إلى الفريق الأول، رغم الميزانية القليلة.
وفي صيف 2024.. رحل هيوز عن بورنموث؛ لينضم إلى العملاق الإنجليزي ليفربول، في منصب "المدير الرياضي".
ورغم العمل الكبير والصفقات الضخمة التي قام بها في ليفربول، على مدار العام الماضي؛ إلا أن المدير الرياضي الاسكتلندي تعرض لكثير من الانتقادات، خاصة لتصرفاته الإنسانية.
ونتذكر أن روب يانسن، وكيل اللاعبين المخضرم، وصف ريتشارد هيوز بـ"الروبوت"، الذي لا يمتلك أي مشاعر؛ وذلك على خلفية أزمة تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح الأخيرة، مع فريق ليفربول الأول لكرة القدم.
يانسن شدد على أن هيوز، لا يتعاطف مع أي لاعب - مهما كان اسمه -، وهو ما يُسبب بعض المشاكل مثل أزمة صلاح؛ الذي صرح بأنه لم يشعر بالتقدير من ليفربول، أثناء مفاوضات تجديد عقده الأخير - قبل أن تنتهي الخلافات فيما بعد -.
يُعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.
وحقق الهلال 20 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 28 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.
أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".