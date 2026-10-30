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Al Ittihad v Shabab Al Ahli: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
أحمد فرهود

"إصابته من بين الأسوأ".. نجم الاتحاد مهدد بالغياب طويلًا بعد مغادرته مباراة أبها "باكيًا"

الاتحاد
ريتشارد ريوس
أبها ضد الاتحاد
أبها
دوري روشن السعودي

ماذا حدث؟!..

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شهدت مواجهة عملاق جدة الاتحاد ضد مضيفه نادي أبها، عصر اليوم الجمعة، "لقطة صادمة" لجماهير العميد.

الاتحاد سقط في فخ التعادل (1-1) مع فريق أبها الأول لكرة القدم؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

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  • Al Ittihad vs Al Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    نجم الاتحاد يغادر الملعب "باكيًا"

    وفي هذا السياق.. تعرض النجم الكولومبي ريتشارد ريوس، متوسط ميدان عملاق جدة الاتحاد، لإصابة قوية في مواجهة نادي أبها، عصر اليوم الجمعة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    إصابة ريوس؛ جاءت بعد لعبة مشتركة مع النجم المالي أليماني جوري، جناح فريق أبها الأول لكرة القدم.

    وبسبب هذه الإصابة؛ تم استبدال ريوس في الدقيقة الثامنة بزميله أحمد الغامدي، حيث ظهر النجم الكولومبي وهو يخرج "باكيًا" من أرضية الملعب.

  • ريتشارد ريوس.. أسوأ أنواع التواءات الكاحل

    ومن ناحيته.. تحدث الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، عن حالة النجم الكولومبي ريتشارد ريوس؛ وذلك بعد إصابته في مباراة عملاق جدة الاتحاد ضد نادي أبها، في الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    الشهراني أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن ريوس أُصيب على مستوى مفصل الكاحل؛ بعد سقوط لاعب أبها على ساقه، في اللعبة المشتركة بينهما.

    وقال الشهراني؛ بالحرف الواحد عن ذلك: "هذا سبب واحد من أسوأ أنواع التواءات الكاحل للخارج".

  • مدة غياب ريتشارد ريوس المحتملة

    واستكمالًا لتوضيحاته.. كشف الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، عن مدة غياب النجم الكولومبي ريتشارد ريوس "المحتملة"؛ وذلك بعد إصابته في مباراة عملاق جدة الاتحاد ضد نادي أبها، في الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    وشدد الشهراني على أن أفضل ما يمكن أن يحدث للاعب والاتحاد؛ هو أن تكون الإصابة التواءً فقط، دون أي تمزق.

    أما في حال وجود أي تمزق في الأربطة، وهو الأمر الأسوأ بالطبع؛ فأوضح الشهراني أن مدة غياب ريوس عن الملاعب ستكون كالتالي:

    * تمزق من الدرجة الأولى: الغياب من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

    * تمزق من الدرجة الثانية: الغياب من 6 أسابيع إلى شهرين.

    * تمزق من الدرجة الثالثة: الغياب لمدة 3 أشهر تقريبًا.

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  • Al Ittihad v Shabab Al Ahli: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    مسيرة ريتشارد ريوس مع الاتحاد

    النجم الكولومبي ريتشارد ريوس البالغ من العمر 26 سنة، انضم إلى عملاق جدة الاتحاد صيف 2026؛ قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي بشكلٍ رسمي، ولمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة.

    ويقدم ريوس مستويات رائعة مع الاتحاد، منذ الانضمام إليه من بنفيكا؛ سواء لعب في وسط الميدان، أو عندما تم إرجاعه كـ"قلب دفاع" في بعض الدقائق.

    وإجمالًا.. سجل ريوس هدفًا وصنع تمريرتين حاسمتين؛ وذلك خلال 9 مباريات رسمية شارك فيها مع فريق الاتحاد، محليًا وقاريًا.

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