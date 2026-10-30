"إصابته من بين الأسوأ".. نجم الاتحاد مهدد بالغياب طويلًا بعد مغادرته مباراة أبها "باكيًا"

واستكمالًا لتوضيحاته.. كشف الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، عن مدة غياب النجم الكولومبي ريتشارد ريوس "المحتملة"؛ وذلك بعد إصابته في مباراة عملاق جدة الاتحاد ضد نادي أبها، في الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.
وشدد الشهراني على أن أفضل ما يمكن أن يحدث للاعب والاتحاد؛ هو أن تكون الإصابة التواءً فقط، دون أي تمزق.
أما في حال وجود أي تمزق في الأربطة، وهو الأمر الأسوأ بالطبع؛ فأوضح الشهراني أن مدة غياب ريوس عن الملاعب ستكون كالتالي:
* تمزق من الدرجة الأولى: الغياب من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
* تمزق من الدرجة الثانية: الغياب من 6 أسابيع إلى شهرين.
* تمزق من الدرجة الثالثة: الغياب لمدة 3 أشهر تقريبًا.