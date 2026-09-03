وجه نادي الاتحاد، رسالة طمأنينة إلى جماهيره، بعد إعلانه التعاقد رسميًا مع ريتشارد ريوس، المحور الكولومبي القادم من بنفيكا، على سبيل الإعارة لمدة موسم، لتبدأ التساؤلات حول ما إذا كان صاحب الـ26 عامًا، قادرًا على التواجد في مباراة النصر.

وبعد مباراتين "غريبتي الأطوار"، انتزع فيهما الاتحاد فوزًا ثمينًا - بأداء دفاعي - على القادسية، بهدف نظيف، ثم تعثر أمام الفتح بتعادل سلبي، في مقابل شهدت فرصًا محققة عديدة، بات العميد أمام اختبار صعب، في معقل الإنماء، يوم السبت المُقبل، حيث يواجه النصر، في قمة الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2026-2027.

الحديث عن مشاركة ريوس أمام النصر، جاء بالتزامن مع "تجربة" الهلال، الذي قرر الدفع بمهاجمه الإنجليزي الجديد أولي واتكينز، في قمة الأهلي "المؤجلة من الجولة الثالثة"، بعد نحو 48 ساعة فقط من الإعلان عن التعاقد معه، فيما نجح واتكينز في ترك بصمته، وسجل هدفًا في فوز الزعيم بثلاثية.