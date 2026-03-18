ريبيري: "بايرن ميونيخ فريق قوي للغاية، إنه الأفضل في العالم والمرشح الأوفر حظاً للفوز بدوري أبطال أوروبا. لكن أتالانتا أيضاً قدمت أداءً رائعاً. وما أروع مشجعي "الديّا"!"

الفرنسي يختار فريقه السابق كمرشح للفوز باللقب

في يوم مباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونيخ وأتالانتا، تحدث فرانك ريبيري، أسطورة الفريق البافاري الذي أنهى مسيرته في إيطاليا بقميص فيورنتينا وساليرنيتانا، إلى صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت». لكي تتأهل «الديّا»، عليها أن تعوض خسارة 1-6 في مباراة الذهاب في بيرغامو...

"بايرن قوي جدًا، لكن أتالانتا أيضًا قوية جدًا"، يوضح ريبيري، الذي يتابع دورة تدريبية في كوفيرتشيانو. "بالادينو وفريقه بذلوا قصارى جهدهم على أي حال. المسألة هي أن بايرن ميونيخ هذا قوي جدًا حقًا: سيكون من الصعب على أي فريق مواجهته. في الوقت الحالي، هم أقوى فريق على الإطلاق. إنهم في أعلى مستوى في كل شيء: تقنيًا، تكتيكيًا، بدنيًا. إنهم في فئة أخرى، وقد تمكن الجميع من رؤية ذلك. بالنسبة لي، هم المرشحون للفوز بدوري أبطال أوروبا".

  • "بايرن هو وطننا"

    "إنه يفوز لأنه يتمتع بثقافة عريضة، ويتميز بأعلى مستويات الاحتراف، وفي الوقت نفسه يشعر المرء فيه وكأنه في عائلة. أنا سعيد لأنني أُعتبر أسطورة في أعين جماهيرهم، فقد صنعنا التاريخ بكل ما حققناه من انتصارات. لقد حققنا ذلك معاً لأننا كنا نتمتع بقيم عظيمة آنذاك، كما هو الحال اليوم".

  • مشجعو أتالانتا في الصدارة

    "أهنئ جماهير أتالانتا على دعمهم للفريق بطريقة رائعة للرياضة، مما أضفى صورة إيجابية على كرة القدم الإيطالية بأسرها".

  • ريبيري كمدرب

    "هدفي هو أن أصبح مدربًا. في الوقت الحالي، أواصل دراستي: كوفيرتشيانو هو المكان المثالي، حيث أشعر وكأنني في بيتي. أنا سعيد بوجودي هناك، وأشعر بالراحة، وقد التقيت بالعديد من الأشخاص الرائعين الذين أشاركهم مسيرتي. أين سأدرب؟ لا أعرف بعد: آمل أن يكون ذلك في إيطاليا، البلد الذي أحبه. لكنني سأقبل أيضًا أي فرصة تتيح لي خوض تجربة جديدة في بلدان أخرى".

بايرن ميونخ
أتالانتا
