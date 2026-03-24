زهيرة عادل

تتغير الأسماء و"آفة" ريال مدريد باقية .. كيليان مبابي تجنب الماضي الطبي الفاضح لكن مسيرته في إسبانيا لا تزال مهددة!

النجم الفرنسي فتح الملف الذي يؤرق ريال مدريد على مدار سنوات مضت..

قبل شهرين ونصف تقريبًا كتبنا مقالًا بعنوان "موسم الفوضى الطبية في ريال مدريد"، ناقشنا خلاله كثير الإصابات في الفريق بالموسم الجاري وعودة الطبيب الكرواتي "الجدلي" نيكو ميهيتش لتولي مهمة الإشراف على الخدمات الطبية في النادي.

واليوم الثلاثاء، ها هي مفاجأة من العيار الثقيل تنكشف حول إصابة نجم الفرنسي كيليان مبابي، حيث أكد الصحفي دانييل ريولو أن الجهاز الطبي لريال مدريد - الذي تم فصله من عمله في بداية العام الجاري - "كان يفحص الركبة غير المصابة للاعب؛ الركبة اليمنى، في حين أن إصابته في اليسرى، ومن ثم كان يظن أنه جاهز ويشارك في المباريات!".

الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل خرج مبابي نفسه بتصريحات، تحمل تشكيكًا واضحًا في الجهاز الطبي للميرينجي، قائلًا: "كنت محظوظًا في الوصول للتشخيص الصحيح لإصابتي عندما عدت إلى باريس"!

تلك الحلقة التي تفتح من جديد باب التساؤلات حول عمل الجهاز الطبي في ريال مدريد، ليس في الموسم الجاري فحسب، بل منذ سنوات وأفة الملكي في أطبائه..

    غيابات كيليان مبابي مع ريال مدريد

    صاحب الـ27 عامًا غاب لمدة شهرين تقريبًا عن الملاعب منذ انضمامه للنادي الإسباني في صيف 2024 قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي..

    - إصابة عضلية (من 25 إلى 30 سبتمبر 2024): 6 أيام.

    - إصابة في أوتار الركبة (من 12 إلى 17 ديسمبر 2024): 6 أيام.

    - نزلة معوية (من 18 إلى 30 يونيو 2025): 13 يومًا.

    - إصابة عضلية (8 إلى 12 ديسمبر 2025): 5 أيام.

    - إصابة في الركبة (31 ديسمبر 2025 إلى 9 يناير 2026): 10 أيام.

    - إصابة في الركبة (25 فبراير إلى 16 مارس 2026): 20 يومًا.

    المثير في تلك المدة أن منها 30 يوم غياب، على إثر إصابة الالتواء في الركبة التي يعاني منها حاليًا، بعدما تم تشخيصها في البداية من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد أنها مشكلة في الرباط الخارجي للركبة اليسرى، قبل أن تُشخص بالتواء في الركبة بعد ذلك.

    في الأخير، وبفضل تشخيص أطباء باريس، خضع مبابي لبرنامج تقوية عضلات الركبة خلال الفترة الماضية، متجنبًا الخضوع لعملية جراحية، ومن ثم عاد للملاعب من جديد مؤخرًا.

    "آفة" ريال مدريد منذ سنوات

    إن كانت "آفة" برشلونة في السنوات الأخيرة هي اقتصاده وأزمته المالية، فـ"آفة" ريال مدريد منذ سنوات تكمن في أطبائه، مهما اختلفت أسماؤهم..

    بالعودة للوراء عشرة أعوام تقريبًا، كان النجم الإسباني سيرخيو راموس؛ مدافع ريال مدريد آنذاك، واحد ممن امتلكوا الجرأة للحديث صراحةً حول هذا الملف.

    ففي موسم 2015-2016، عانى الكثير من نجوم الميرينجي من إصابات متكررة ككريم بنزيما، جاريث بيل، خاميس رودريجيز، لوكا مودريتش، راموس وغيرهم.

    وقتها صرح راموس، في تصريحات نقلتها صحيفة "تيجراف": "اللاعبون فقدوا ثقتهم بطبيب الفريق خيسوس أولمو، أعلم أن هذا ليس التوقيت المناسب للحديث عن أطباء الفريق، لكن لا يمكنني إنكار الواقع الذي نعيشه في الفريق".

    هذا التصريح الذي أطلقه راموس قبل سنوات، عاشه من بعده اللاعب التركي الشاب أردا جولر في بداية مشواره مع ريال مدريد (عام 2023)، حتى اضطر للجوء لأطباء من خارج النادي لعلاج حالته.

    الأمر ذاته ينطبق على النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، الذي لجأ في فترة من الفترات لأطباء من خارج ريال مدريد، للوقوف على حالته.

    "كابوس" كاكا يعود للمشهد

    حكاية مبابي التي كشف عنها اليوم الثلاثاء، تعيد كابوس النجم البرازيلي من جديد لأذهان جماهير الملكي..

    كاكا كان أضخم صفقة تقريبًا أبرمها ريال مدريد في صيف 2009 قادمًا من ميلان، حيث كان واحد من أفضل لاعبي في العالم، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق حينها.

    لكن ما إن مرت الثلاثة أشهر الأولى من تلك الصفقة، حتى بدأت الإصابات المتكررة تنال من كاكا إلا أن الفارق بين البرازيلي والفرنسي أن إصابات الأول كانت متنوعة؛ فتارة في الكاحل، وأخرى تمزق في الغضروف الهلالي، وثالثة كدمة في عظم العانة، حتى غاب عن الملاعب خلال فترته في ريال مدريد لمدة 208 أيام تقريبًا.

    أما عن المشترك بينهما فهو "التعامل الخاطئ من الجهاز الطبي"، فصحيح أن كاكا جاء إلى ريال مدريد وهو يعاني بالفعل من مشكلة في عضلات العانة، لكن أطباء الملكي "أجّلوا" التدخل الجراحي الفوري، وظل يشارك في المباريات متحاملًا على إصابته، ما ساهم في تدهور حالته مع مرور الأشهر، بل وفقد الكثير من قواه حتى بعدما أجرى العملية الجراحية.

    في النهاية، تسبب ريال مدريد في العصف بمسيرته واحد من أهم النجوم في تاريخ كرة القدم.

    فيما كان مبابي ذكيًا بما يكفي، واستفاد من دروس الماضي في ريال مدريد، حتى أنقذ نفسه – فيما يبدو لحين التأكد من نسقه في المباريات المقبلة – من الوقوع ضحية لأطباء ريال مدريد.

    أزمة الثقة تهدد الصفقة الأهم

    المشكلة التي تؤرق الجميع في ريال مدريد حاليًا هي "كيف لأطباء النادي أن يتعاملوا بهذا الاستهتار مع من يعد النجم الأول للفريق؟!".. والأهم "كيف سيتم التعامل مع إصابات مبابي بعد ذلك؟".

     فحتى وإن تم عزل الجهاز الطبي الذي تسبب في هذه الأزمة، فإن مسؤول الخدمات الطبية في النادي حاليًا هو الكرواتي نيكو ميهيتش، الشهير بأزماته على مدار تاريخ عمله في ريال مدريد.

    ومن الأزمة الطبية إلى أزمة الثقة في الجهاز الفني لريال مدريد بقيادة ألفارو أربيلوا التي يعاني منها مبابي - بحسب ما زعمت عدة تقارير صحفية - يبدو أن البساط سيُسحب تدريجيًا من تحت أقدام النجم الفرنسي في النادي الملكي.

    ما تبقى من الموسم الجاري وبداية الموسم المقبل ستشكل بشكل كبير شكل العلاقة بين كيليان مبابي وريال مدريد، فإما تتضخم أزمة الثقة تجاه الجميع في النادي، وإما أن تنجح قرارات مسؤوليه في السيطرة على الموقف.

