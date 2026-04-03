ريال مدريد يُبلغ ليفربول بخطته لانتقال إيبراهيما كوناتي قبل انتهاء عقده

أبلغ فابريزيو رومانو موقع "Caught Offside" أن ريال مدريد قد أطلع ليفربول رسمياً على موقفه بشأن صفقة انتقال كوناتي.

ورغم أن العملاق الإسباني ارتبط اسمه بقوة بالمدافع الفرنسي، إلا أنه أبلغ النادي الإنجليزي قبل بضعة أشهر أنه لن يسعى بنشاط لإبرام الصفقة في تلك المرحلة. ومع ذلك، لا تزال الأوضاع متغيرة، حيث يواصل "البلانكوس" البحث في سوق الانتقالات عن تعزيزات دفاعية، لا سيما مع توقع رحيل ديفيد ألابا في نهاية الموسم.

على الرغم من عدم وجود مفاوضات رسمية مؤخرًا، إلا أن "البلانكوس" يراقبون الوضع عن كثب، مدركين أن اللاعب الفرنسي قد يمثل إضافة مهمة لخط دفاعهم. وقد منح عدم وجود عرض ملموس من إسبانيا بعض الوقت لليفربول، على الرغم من أن خطر حدوث انقضاض متأخر لا يزال قائمًا إذا لم يتم التوصل إلى تقدم في مفاوضات العقد قريبًا.