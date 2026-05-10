ريال مدريد يؤجل فكرة ضم كريستيانو جونيور.. وأنباء عن الانضمام لمعسكر النصر الصيفي!

وفقًا لصحيفة «أوجوجو»، لن يكون مستقبل رونالدو جونيور القريب في العاصمة الإسبانية. وعلى الرغم من إثارة إعجاب مسؤولي النادي خلال أسبوع من التدريبات مع فريق الشباب في شهر مارس، فإن اللاعب البالغ من العمر 15 عامًا لن ينضم إلى الفريق الذي قضى فيه والده تسعة مواسم تاريخية.

وكشف مصدر مقرب من النادي: «كانوا في فالديبيباس سعداء جدًّا بأداء كريستيانو جونيور. فقد أظهر التزامًا كبيرًا وموقفًا احترافيًا للغاية. لكن في الوقت الحالي، لا يخطط ريال مدريد للتعاقد معه بعد". ومع ذلك، لا يزال الانتقال محتملًا في المستقبل.