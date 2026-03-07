Goal.com
ريال مدريد يواجه مخاوف جديدة بشأن إصابة ألفارو كاريراس قبل مواجهة مانشستر سيتي بعد استبعاد جود بيلينغهام وكيليان مبابي

أصبحت استعدادات ريال مدريد لمباراته المهمة في دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي في حالة من الفوضى. في حين أن النادي كان يعاني بالفعل من غياب جود بيلينجهام وكيليان مبابي، فإن إصابة جديدة للظهير الأيسر ألفارو كاريراس تركت المدرب ألفارو أربيلوا في مأزق دفاعي. أصبح مشاركة الإسباني في مباراة الذهاب موضع شك كبير بعد تعرضه لإصابة قوية في ساقه اليسرى خلال مباراة محلية.

  • كاريراس يواجه سباقاً مع الزمن من أجل يوم الأربعاء

    على الرغم من وجود بعض التفاؤل الطفيف داخل القسم الطبي، إلا أن مشاركته في المباراة الأوروبية القادمة غير مضمونة على الإطلاق، وفقًا لتقرير AS. أمضى المدافع يوم السبت في صالة الألعاب الرياضية وخضع لعلاج طبيعي مكثف بدلاً من التدريب على العشب، مما ترك حالته البدنية قيد التقييم يوميًا مع اقتراب موعد المباراة ضد مانشستر سيتي. من المقرر أن تقام مباراة الذهاب في دور الـ16 يوم الأربعاء المقبل، مما يترك للاعب الإسباني وقتًا قصيرًا جدًا لإثبات لياقته البدنية.

    بيلينغهام ومبابي يغيبان عن مباراة الذهاب

    الوضع فيما يتعلق بنجوم النادي الأبرز أكثر وضوحًا ولكنه محبط، حيث من المؤكد أن جود بيلينجهام وكيليان مبابي سيغيبان عن مباراة الذهاب. يواصل بيلينجهام تعافيه من إصابة شديدة في العضلات تعرض لها في فبراير، بينما تظهر علامات تحسن على ركبة مبابي اليسرى. ينصب تركيز كلا النجمين الآن على مباراة الإياب في ملعب الاتحاد، ويأمل النادي أن يتمكنا من المشاركة في المباراة الحاسمة.

  • كامافينغا يقدم بصيص أمل

    أعطى إدواردو كامافينجا دفعة نادرة لأربيلوا بعد عودته إلى التدريبات الكاملة عقب إصابته بعدوى مستمرة في الأسنان. على الرغم من بعض الانزعاج، من المتوقع أن يكون الفرنسي متاحًا للاختيار، وهو تطور مرحب به بعد فترة مضطربة حيث تم استبعاده من مباراة خيتافي وترك في المدرجات خلال فوز مدريد 2-1 على سيلتا فيغو يوم الجمعة. على الرغم من سفره إلى فيغو، يعتقد الكثيرون أن تعليق أربيلوا اللاذع: "أنا سعيد جدًا للأشخاص الذين أرادوا الحضور"، كان موجهًا بشكل مباشر إلى الوضع الأخير للاعب الوسط.

    قائمة المتغيبين المتزايدة

    يبدو أن تشكيلة ريال مدريد تضعف بشكل متزايد، حيث لا يوجد حالياً سوى 17 لاعباً متاحاً في الفريق الأول. لا يزال إيدر ميليتاو وديفيد ألابا غائبين لفترة طويلة، بينما يستعد رودريغو لإجراء جراحة في الرباط الصليبي الأمامي. يجب على أربيلوا الآن أن يجد طريقة للتغلب على مباراة الذهاب دون العديد من اللاعبين المؤثرين.

