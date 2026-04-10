ريال مدريد ينفي بشدة التقارير التي تتحدث عن احتمال تعيين مدير رياضي جديد
مدريد ترد بقوة على مزاعم وسائل الإعلام
أصدر نادي ريال مدريد نفيًا قاطعًا بعد أن أشارت تقارير إلى أن النادي يدرس تعيين مدير رياضي جديد لإعادة هيكلة عملياته الكروية. وقد ظهرت هذه الأنباء في برنامج "إل لارغويرو" الإذاعي الإسباني على شبكة "كادينا سير"، الذي زعم أن النادي يبحث إمكانية إضافة منصب مدير رياضي تقليدي إلى هيكله التنفيذي. وألمح التقرير إلى أن هذه الخطوة من شأنها تحديث عملية صنع القرار في النادي فيما يتعلق بانتقالات اللاعبين وتخطيط تشكيلة الفريق.
بيان النادي ينفي التكهنات
ومع ذلك، سارع نادي ريال مدريد إلى وضع حد لهذه التكهنات، مؤكدًا أن هذه الادعاءات غير صحيحة على الإطلاق، وأنه لا توجد أي إجراءات من هذا القبيل جارية خلف الكواليس.
وجاء في بيان النادي: "يود نادي ريال مدريد توضيح أن المعلومات التي بثها الليلة الماضية برنامج "إل لارغويرو" الإذاعي على قناة كادينا سير، والتي زعمت أن نادينا يفكر في إضافة مدير رياضي إلى هيكله، هي معلومات خاطئة تمامًا".
مدريد تسلط الضوء على نجاح الهيكل الحالي
وبدلاً من السعي إلى إجراء تغييرات، أكد ريال مدريد ثقته في الهيكل الرياضي الحالي الذي أشرف على واحدة من أنجح الفترات في تاريخ النادي. وأشار النادي إلى استراتيجيته في التعاقدات وإدارته الرياضية باعتبارهما عاملين رئيسيين وراء استمرار النجاح، لا سيما تركيزه على التعاقد مع المواهب الشابة المتميزة مع الحفاظ على تشكيلة قادرة على المنافسة والفوز بالألقاب الكبرى.
وجاء في بيان النادي: "يقدر ريال مدريد
تقديراً عالياً العمل الذي قامت به الإدارة الرياضية للنادي، والذي سمح لنا بتجربة واحدة من أنجح الفترات في تاريخنا، حيث فزنا بالعديد من الألقاب، بما في ذلك ستة كؤوس أوروبية في عشر سنوات."
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
وبعد أن تم الرد على هذه التكهنات، سيعود «البلانكوس» الآن لتركيز اهتمامهم بالكامل على الأمور داخل الملعب، مع دخول الموسم مرحلة حاسمة. ويحتل فريق ألفارو أربيلوا حالياً المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة من 30 مباراة، بفارق سبع نقاط عن المتصدر برشلونة. ويستضيف الفريق في المباراة المقبلة جيرونا على ملعب البرنابيو قبل أن يسافر لمواجهة بايرن ميونيخ في مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته 2-1 في المباراة الأولى أمام الفريق الألماني.