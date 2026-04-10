ريال مدريد ينفي بشدة التقارير التي تتحدث عن احتمال تعيين مدير رياضي جديد

ومع ذلك، سارع نادي ريال مدريد إلى وضع حد لهذه التكهنات، مؤكدًا أن هذه الادعاءات غير صحيحة على الإطلاق، وأنه لا توجد أي إجراءات من هذا القبيل جارية خلف الكواليس.

وجاء في بيان النادي: "يود نادي ريال مدريد توضيح أن المعلومات التي بثها الليلة الماضية برنامج "إل لارغويرو" الإذاعي على قناة كادينا سير، والتي زعمت أن نادينا يفكر في إضافة مدير رياضي إلى هيكله، هي معلومات خاطئة تمامًا".