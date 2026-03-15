مبابي ليس اللاعب الوحيد الذي يمنح ألفارو أربيلوا دفعة قوية في اختيار التشكيلة. فقد أحرز كاريراس أيضًا تقدمًا ملحوظًا في تعافيه، حيث أكمل جزءًا من الحصة التدريبية الجماعية يوم الأحد. ويبدي الجهاز الفني تفاؤلًا بشأن جاهزيته، مع توقع ضمه إلى قائمة اللاعبين المشاركين في المباراة الحاسمة التي ستقام على ملعب إيتهاد.

ومن المقرر أن يشارك المدافع في الحصة التدريبية الأخيرة بعد ظهر يوم الاثنين على الأراضي الإنجليزية. وإذا نجح في اجتياز تلك الحصة دون أي مشاكل، فسوف يوفر لأربيلوا المرونة التكتيكية التي يحتاجها بشدة في مواجهة فريق مانشستر سيتي المعروف بضغطه الهجومي المستمر تحت قيادة بيب جوارديولا.