مباشر
محمد سعيد

ترجمه

ريال مدريد يمنح كيليان مبابي دفعة معنوية قبل مباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي

أعطى كيليان مبابي دفعة معنوية لريال مدريد بعد أن أكمل حصة تدريبية عادية مع بقية لاعبي الفريق الأول يوم الأحد. وكان المهاجم يخضع لبرنامج لياقي للتغلب على مشكلة مستمرة في الركبة أبقته بعيدًا عن المباريات المحلية الأخيرة، لكن وجوده في فالديبيباس يشير إلى أنه يقترب من العودة إلى صفوف الفريق الأول.

  • مبابي يعود إلى التدريبات الجماعية

    ووفقًا لصحيفة «ماركا»، أكمل اللاعب الفرنسي الحصة التدريبية بالكامل إلى جانب زملائه، مما يبعث على الأمل في مشاركته في مباراة منتصف الأسبوع ضد فريق بيب جوارديولا. وما لم تحدث أي عقبات في اللحظات الأخيرة خلال الاستعدادات النهائية في إسبانيا، يبدو أن مكان مبابي على متن الطائرة المتجهة إلى مانشستر مضمون تقريبًا، في الوقت الذي يسعى فيه ريال مدريد لتأمين مكانه في ربع النهائي.

    كاريراس يقترب من العودة للمشاركة في رحلة الاتحاد

    مبابي ليس اللاعب الوحيد الذي يمنح ألفارو أربيلوا دفعة قوية في اختيار التشكيلة. فقد أحرز كاريراس أيضًا تقدمًا ملحوظًا في تعافيه، حيث أكمل جزءًا من الحصة التدريبية الجماعية يوم الأحد. ويبدي الجهاز الفني تفاؤلًا بشأن جاهزيته، مع توقع ضمه إلى قائمة اللاعبين المشاركين في المباراة الحاسمة التي ستقام على ملعب إيتهاد.

    ومن المقرر أن يشارك المدافع في الحصة التدريبية الأخيرة بعد ظهر يوم الاثنين على الأراضي الإنجليزية. وإذا نجح في اجتياز تلك الحصة دون أي مشاكل، فسوف يوفر لأربيلوا المرونة التكتيكية التي يحتاجها بشدة في مواجهة فريق مانشستر سيتي المعروف بضغطه الهجومي المستمر تحت قيادة بيب جوارديولا.

  • لا تزال هناك مخاوف دفاعية تكتنف «البلانكوس»

    في حين أن الأخبار على صعيد الهجوم تبدو إيجابية، لا تزال أزمة الإصابات في خط الدفاع تشكل مصدر قلق للجهاز الفني. ولا يزال مشاركة راؤول أسينسيو، الذي يعاني من مشاكل في عضلة الساق، محل شك كبير قبل السفر إلى مانشستر، ومن غير المرجح أن يشارك في المباراة. كما غاب فيرلاند ميندي مرة أخرى بسبب إصابة عضلية.

    ريال مدريد المرشح الأوفر حظاً للتأهل

    سيكون ريال مدريد المرشح الأوفر حظاً للتأهل بعد فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 3-0 على ملعب سانتياغو برنابيو. يدرك أربيلوا أن المهمة لم تكتمل بعد، لكنه يتطلع إلى مباراة الإياب، حيث قال للصحفيين: "هذا صحيح. لن تكون المباراة سهلة، لكنني متأكد، كما أقول دائماً، أنها ستكون إحدى ليالي دوري أبطال أوروبا التي نحبها كثيراً. ستكون رائعة."

