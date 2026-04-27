ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة مبابي.. وكشف موقفه من الكلاسيكو

أصدر ريال مدريد بياناً رسمياً اليوم الاثنين إثر فحوصات طبية مكثفة خضع لها اللاعب في مقر تدريبات النادي. وأكدت النتائج أن المهاجم يعاني من مشكلة عضلية.

وجاء في التقرير الطبي: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا كيليان مبابي من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق في العضلة شبه الوترية بساقه اليسرى، وفي انتظار تطور حالته". ووفقاً لصحيفة "ماركا"، سيغيب مبابي عن مباراة مدريد المقبلة في الدوري أمام إسبانيول، لكنه يأمل في العودة للمشاركة في مباراة البارسا المقررة يوم 10 مايو المقبل.