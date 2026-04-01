ريال مدريد يطالب بـ 15 مليون يورو كرسوم انتقال، في الوقت الذي يسعى فيه لاعب الوسط للانتقال صيفًا إلى أحد منافسيه في الدوري الإسباني
ازدحام في غرفة المحركات في مدريد
بلغت المنافسة على المراكز في خط وسط ريال مدريد ذروتها، مما وضع سيبايوس في موقف حرج. ومع ترسخ مكانة أوريليان تشواميني وفيديريكو فالفيردي كلاعبين أساسيين بلا منازع، ووجود جود بيلينغهام كعنصر إبداعي محوري، يتم تقاسم الدقائق المتبقية بين قائمة متزايدة من المواهب المتميزة. وقد أدى ظهور النجم الشاب تياجو والحضور المستمر لأردا غولر وإدواردو كامافينغا إلى دفع سيبايوس إلى أسفل الترتيب.
ومن المتوقع أن تصبح الأوضاع أكثر ازدحامًا في الموسم المقبل مع احتمال عودة نيكو باز. هذا "الازدحام" في وسط الملعب يعني أن سيبايوس، الذي يقترب من السنتين الأخيرتين من عقده الذي ينتهي في عام 2027، يجب أن يقرر الآن ما إذا كان سيبقى ويكافح أم يبحث عن انطلاقة مهنية جديدة في مكان آخر. بالنسبة لجميع الأطراف المعنية، يبدو أن فترة الانتقالات الصيفية المقبلة هي الوقت الأكثر منطقية لتسهيل رحيله بشكل نهائي.
العقبات المالية التي تواجه عودة بيتيس
لم يخفِ سيبايوس أبدًا رغبته في العودة إلى ريال بيتيس، النادي الذي صنع فيه اسمه لأول مرة بين عامي 2014 و2017 قبل أن ينتقل إلى البرنابيو مقابل حوالي 18 مليون يورو. وبعد فترة إعارة استمرت عامين مع أرسنال، عاد في النهاية إلى مدريد، لكن مستقبله يبدو الآن غير مؤكد بشكل متزايد. لا تزال الصفقة معقدة بسبب المطالب المالية التي حددتها الإدارة في سانتياغو برنابيو؛ حيث يصر ريال مدريد على الحصول على 15 مليون يورو كرسوم انتقال، وهو رقم ثبت أنه عقبة أمام الأندية المهتمة. علاوة على ذلك، فإن الراتب الإجمالي للاعب الذي يبلغ حوالي 9 ملايين يورو سنويًا يضيف صعوبة أخرى لنادٍ مثل بيتيس الذي يعتمد على هيكل رواتب محدود.
موسم تتضاءل فيه الفرص
من الناحية الإحصائية، كان الموسم الحالي موسمًا يستحق النسيان بالنسبة للاعب المولود في أوتريرا. لعب سيبايوس 25% فقط من إجمالي الدقائق المتاحة عندما كان لائقاً بدنياً، بإجمالي 810 دقائق فقط في 36 مباراة. تضاءل تأثيره بشكل كبير منذ تولي ألفارو أربيلوا المسؤولية، حيث شارك لاعب الوسط في 16% فقط من الدقائق الممكنة تحت الإعداد التدريبي الحالي، وفقاً لتقرير صحيفة AS. تعود آخر مشاركة له في التشكيلة الأساسية في الدوري الإسباني إلى نوفمبر، مما يسلط الضوء على انتقاله إلى دور هامشي بحت.
وتفاقم عدم الاستمرارية بسبب إصابة في عضلة الساق التي تعرض لها في فبراير خلال مشاركة قصيرة ضد أوساسونا. وعلى الرغم من أنه عاد الآن إلى التدريبات الجماعية ويقترب من العودة للمنافسة، إلا أنه يدخل المرحلة الأخيرة من الموسم بدون أي إيقاع وفي ظل منافسة شديدة. حتى خلال المباريات التي تم فيها إراحة لاعبين مخضرمين رئيسيين مثل بيلينجهام، غالبًا ما وجد سيبايوس نفسه خلف خريجي الأكاديمية مثل مانويل أنجيل في قائمة التبديلات.
القرار النهائي يلوح في الأفق في مدريد
مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، يبدو أن العلاقة بين سيبالوس وريال مدريد تقترب من نهايتها الطبيعية. ومع استعداد ريال مدريد الآن للاستماع إلى العروض المقدمة للاعب خط الوسط - الذي سيبلغ الثلاثين من عمره هذا العام - أصبح استعادة مكانه في التشكيلة الأساسية «مهمة مستحيلة»، مما يجعل رحيله في الصيف الحل الأكثر منطقية لكلا الطرفين مع اقتراب انتهاء عقده.