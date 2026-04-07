ريال مدريد يستهدف ثنائي شتوتغارت في الوقت الذي يخطط فيه عملاق الدوري الإسباني لإجراء تعديل جذري في خط الوسط لملء الفراغ الذي خلفه توني كروس
أصبح تعزيز خط الوسط أولوية
بعد مرور عامين على رحيل الأسطورة كروس، لا يزال ريال مدريد يبحث عن حل نهائي لمشكلة الافتقار إلى صانع ألعاب مبدع في العمق. ورغم أن القوة البدنية للنادي في خط الوسط لا تزال من الطراز العالمي، إلا أن التنسيق الفني الذي كان يقدمه الألماني كان من الصعب تعويضه.
ونتيجة لذلك، تشير التقارير الواردة من العاصمة الإسبانية إلى أن الرئيس فلورنتينو بيريز مستعد للتعاقد مع لاعبين مختلفين هذا الصيف لتحقيق التوازن في تشكيلة الفريق.
لا يزال التركيز الأساسي منصبًا على التعاقد مع أحد نجوم "جالاكتيكوس"، حيث يُعتبر إنزو فرنانديز ورودري المرشحين الرئيسيين. وبحسب ما ورد، تعرض فرنانديز لإجراءات تأديبية داخلية في تشيلسي بعد أن أعرب عن رغبته في الانضمام إلى "البلانكوس"، في حين يُنظر إلى رودري على أنه هدف أكثر قابلية للتحقيق نظرًا لوضعه التعاقدي. ومع ذلك، يبحث النادي أيضًا عن خيارات أكثر فعالية من حيث التكلفة لتوفير عمق في التشكيلة ومهارات فنية محددة.
عودة تشيما أندريس
لقد رأى نادي ريال مدريد ما يكفي من أداء أندريس لاعب شتوتغارت ليدرس بجدية تفعيل خيار إعادة شرائه، البالغ من العمر 20 عامًا. بعد مغادرته العاصمة الإسبانية مقابل مبلغ متواضع قدره 3 ملايين يورو في صيف عام 2025، تأقلم لاعب الوسط بسرعة مع الحياة في ألمانيا.
وبحسب ما ورد، يمتلك ريال مدريد خيار إعادة الشاب إلى البرنابيو مقابل حوالي 13.5 مليون يورو هذا الصيف.
ولم يخف أندريس نفسه حبه لفريقه السابق. وفي حديثه إلى صحيفة "ذا أثليتيك"، اعترف قائلاً: "هذا أمر يجب أن يقرره النادي؛ سأكون سعيداً بالعودة إلى مدريد، لكنني لست قلقاً بشأن ذلك في الوقت الحالي. أنا سعيد جداً في شتوتغارت. وقد أخبرت وكيل أعمالي أنني لا أريد أن أعرف أي شيء عن هذا الأمر. عندما يحين الوقت، سنتحدث ونرى ما هي الخيارات المتاحة أمامنا".
يبرز ستيلر كهدف ثانوي
أندريس ليس اللاعب الوحيد من شتوتغارت الذي يثير اهتمام فالديبيباس. فقد ارتبط اسم لاعب الوسط الألماني ستيلر بالانتقال إلى مدريد خلال عدة فترات انتقالات، ولا يزال يمثل خيارًا ملموسًا في حال تبين أن الأهداف الرئيسية للنادي باهظة الثمن.
في سن الـ24، أصبح ستيلر أحد صانعي الألعاب الأكثر احترامًا في الدوري الألماني، وتبلغ قيمته السوقية حاليًا حوالي 45 مليون يورو.
وقد أدى وجود لاعبين مرتبطين بمدريد في غرفة ملابس شتوتغارت بطبيعة الحال إلى بعض التفاعلات المرحة. وكشف أندريس أن الثنائي قد تبادلا النكات حول إمكانية الانتقال إلى إسبانيا معاً: "الجميع يعرف مدريد، لكن كانت هناك بعض النكات بيننا. 'هل ستذهب إلى هناك؟ هل سأذهب وأنت تغادر؟' لكن لم يتجاوز الأمر ذلك."
ستيلر: لاعب من الطراز العالمي؟
يُقال إن الجهاز الفني في ريال مدريد أعجب بقدرة ستيلر على "توجيه اللعب" في الدوري الألماني، وهي سمة أشاد بها زميله أندريس بشدة. وقال أندريس عن ستيلر: "إنه أفضل لاعب لدينا، إنه مذهل". "إذا شاهدت مباراة لشتوتغارت، ستدرك أنه هو من يتولى زمام الأمور. إنه لاعب من الطراز العالمي ويمكنه اللعب في أي فريق، ونأمل أن يكون ذلك في مدريد أو في أي مكان يريده".