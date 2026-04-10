كورتوا، حارس المرمى البالغ من العمر 33 عامًا، غائب عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة في الفخذ خلال مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في 17 مارس. وتوقعت التقييمات الطبية الأولية أن تستغرق فترة التعافي ما لا يقل عن ستة أسابيع.

ومع ذلك، وفقًا لموقع The Athletic، فإن اللاعب الدولي البلجيكي يحرز تقدمًا جيدًا في برنامج إعادة التأهيل. وأشارت مصادر مطلعة على الوضع إلى أن كورتوا يستهدف العودة إلى المنافسة بحلول نهاية أبريل. وسيتزامن هذا الجدول الزمني مع مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا - بعد حوالي ستة أسابيع من الإصابة - بشرط أن يتأهل ريال مدريد إلى تلك المرحلة من المسابقة.