ريال مدريد يستعد لتلقي دفعة معنوية بعودة تيبو كورتوا لياقته البدنية في الوقت المناسب لخوض الجولات الأخيرة من الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا
توضيح الجدول الزمني لعودة كورتوا
كورتوا، حارس المرمى البالغ من العمر 33 عامًا، غائب عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة في الفخذ خلال مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في 17 مارس. وتوقعت التقييمات الطبية الأولية أن تستغرق فترة التعافي ما لا يقل عن ستة أسابيع.
ومع ذلك، وفقًا لموقع The Athletic، فإن اللاعب الدولي البلجيكي يحرز تقدمًا جيدًا في برنامج إعادة التأهيل. وأشارت مصادر مطلعة على الوضع إلى أن كورتوا يستهدف العودة إلى المنافسة بحلول نهاية أبريل. وسيتزامن هذا الجدول الزمني مع مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا - بعد حوالي ستة أسابيع من الإصابة - بشرط أن يتأهل ريال مدريد إلى تلك المرحلة من المسابقة.
المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا مستمرة
لكي يتمكن كورتوا من ترك بصمته على الساحة الأوروبية مرة أخرى، يتعين على ريال مدريد أولاً تخطي عقبة كبيرة. يجب على «البلانكوس» قلب نتيجة الهزيمة 2-1 التي منوا بها في مباراة الذهاب أمام بايرن ميونيخ، إذا أرادوا بلوغ الدور نصف النهائي لمواجهة باريس سان جيرمان أو ليفربول في 28 أبريل.
سيضطر أربيلوا إلى الاعتماد على تشكيلته الدفاعية الحالية في المستقبل القريب، لكن احتمال عودة أحد أفضل حراس المرمى في العالم إلى الدور نصف النهائي من شأنه أن يغير مجرى المباراة.
يسافر ريال مدريد إلى ملعب أليانز أرينا لخوض مباراة الإياب يوم الأربعاء، بينما يلتقي ليفربول مع باريس سان جيرمان في ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء، مع تقدم بطل أوروبا بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين.
كلاسيكو حاسم في الأفق
وبعيدًا عن الساحة الأوروبية، من شأن عودة الحارس البلجيكي أن تعطي دفعة قوية لطموحات ريال مدريد المحلية في سعيه لتقليص الفارق في صدارة الدوري. كما أن عودته في الوقت المناسب قبل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا تعني أن كورتوا سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة «الكلاسيكو» ضد برشلونة على ملعب «كامب نو» في 10 مايو.
لا يمكن أن تكون الرهانات أعلى من ذلك في تلك المواجهة في كاتالونيا، حيث يتأخر ريال مدريد عن برشلونة بفارق تسع نقاط في سباق اللقب في الدوري الإسباني مع تبقي ثماني مباريات.
تأثير غياب اللاعب البلجيكي
غاب كورتوا عن آخر أربع مباريات لريال مدريد في جميع المسابقات، حيث حل أندري لونين محله في غيابه. ورغم أن الحارس الأوكراني أدى دوره على أكمل وجه عند الحاجة، إلا أن وجود كورتوا أمر يكاد يكون مستحيلاً تعويضه نظراً لمكانته وسجله في المباريات الكبرى مع النادي.
لقد خاض 41 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وحافظ على شباكه نظيفة في 15 مباراة. وستشكل عودته نهاية لفترة محبطة قضاها على طاولة العلاج، وستزود الفريق بالقيادة اللازمة لخوض نهاية موسم قد تكون تاريخية.