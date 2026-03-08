ظل معسكر اللاعب صامتًا بشأن أي احتمال لمغادرته ملعب إتيهاد. أنطونيو هيرنانديز، والد رودري، تناول مؤخرًا هذه التكهنات خلال ظهوره العلني. وفي كلمته خلال حفل توزيع جوائز الرياضة الوطنية، قال: "إنه مرتاح جدًا في مكانه الحالي. ستتفهمون تحفظه الطبيعي في هذه الظروف. لا أعرف أي شيء وأنا أقول ذلك بصدق. لا أعرف أي شيء، التاريخ يجب أن يُكتب. إنه متحمس للغاية للمشاركة في كأس العالم".

تعكس تعليقات والده التركيز المهني الذي يحافظ عليه لاعب وسط مانشستر سيتي، الذي استعاد مؤخرًا مستواه بعد تعافيه من الإصابة. بعد أن غاب عن جزء كبير من الموسم، بما في ذلك زيارة سابقة إلى البرنابيو خلال مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، شارك رودري الآن في 11 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز. عودته إلى لياقته الكاملة تعتبر دفعة كبيرة لغوارديولا، ولكن يبدو أنها تزامنت مع بحث ريال مدريد عن خيارات أصغر سناً مثل وارتون.